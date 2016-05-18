Новости экономики за 18.05.2016

Новости Беларуси. Менее полутора месяцев остается до введения в оборот белорусских рублей нового образца. Нацбанк постепенно озвучивает правила обращения таких банкнот. По каким правилам мы сможем обменять старые купюры на новые, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

ОБМЕН БАНКНОТ

Обмен банкнот старого образца разрешен без документов. Исключение составят крупные суммы. Если необходимо обновить более одной тысячи базовых величин, то есть более 210 миллионов рублей, придется предъявить паспорт. Данная мера направлена на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем. Новые купюры вводятся в оборот с 1 июля.

ЛЕСНОЕ ДЕЛО

Белорусский лес тем временем обеспечивает страну валютой. Экспорт продукции лесоперерабатывающей отрасли за первый квартал превысил 57,5 миллионов долларов. Причем рост поставок случился в марте, увеличившись на треть по сравнению с началом года. Плюсовать доходы получается за счет расширения географии сбыта и увеличения поставок на традиционных рынках.

ПО ГРИБЫ, ПО ЯГОДЫ

И еще одна статья валютной выручки – белорусская пушнина доехала до Китая. Белкооперация развивает новые рынки сбыта и наращивает экспортные объемы. В 2015 году география поставок предприятий расширилась до 23 государств ближнего и дальнего зарубежья. Страны Евросоюза с удовольствием покупают замороженные «дикоросы» – ягоды и грибы. Объем экспорта за 2015 год увеличился до 47 миллионов долларов.

Валерий Иванов, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ:

Улучшить ассортимент, работать с ценами. Надо, чтобы потребкооперация была более привлекательной системой для населения. Этим самым увеличивать товарообороты и достигать основной нашей цели.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ДЕВУШЕК

Самый крупный розовый бриллиант ушел с молотка. В Женеве продан камень весом более 15 карат. За редкий минерал покупатель из Азии заплатил 31,5 миллион долларов. Торги он вел по телефону и его имя не разглашается. За несколько дней до аукциона эксперты говорили, что стоимость ограненного алмаза может превысить 40 миллионов. Для сравнения: в Беларуси в свободной торговле можно приобрести бриллианты в виде отдельных камней весом до 1 карата. Стоимость такого изделия – 74 миллиона белорусских рублей.

Торги на валютно-фондовой бирже 18 мая завершились снижением курса рубля к корзине валют. Доллар подорожал на 128 рублей. Официальный курс на четверг – 19375. Евро прибавил не так существенно – плюс 23 пункта. По Нацбанку на завтра 21823. А вот российская валюта потеряла чуть менее половины рубля. 297,71 итоговый курс на 19 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.