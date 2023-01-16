Новости экономики за 16.01.2023

Правительство намерено не допустить превышения инфляции в диапазоне 7-8 % в 2023 году. Почему эксперты Евразийского банка развития ожидают резкого снижения показателя уже к лету? Сколько многодетных семей уже потратили свой семейный капитал и каковы итоги исследований Нацбанка по финансовой грамотности населения в части пенсионных накоплений? Подробнее в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ВЫРОСЛА С НОВОГО ГОДА ПОЧТИ НА 4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

В Беларуси для многодетных семей открыто почти 122 тысячи депозитных счета на семейный капитал. 2/3 – в долларах, остальные – в рублях. Семейный капитал полагается родителям, у которых появился третий и последующие дети. Право на эту форму господдержки дается один раз. И если до 2020 года это были 22,5 тысячи рублей, то уже с 1 января 2023 года это 29 950 рублей. Первоначально тратить средства можно было только по достижении ребенком 18 лет на улучшение жилищных условий, медицинские услуги или образование. Однако с 2020 года появилась возможность использовать семейный капитал на те же цели досрочно. Около половины многодетных белорусов уже потратили деньги семейного капитала. Число белорусов, поддерживающих накопительную пенсию, растет. ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ОПУСТИЛИСЬ ДО УРОВНЯ СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Котировки газа в Европе сегодня падали ниже 633 долларов за 1 000 кубометров впервые с сентября 2021 года. Падение цен происходит на фоне теплой погоды на континенте. Ранее основными причинами снижения цен на газ эксперты называли значительные запасы газа в европейских газовых хранилищах, а также эффективную работу ветряных электростанций. Евросоюз в третьем квартале 2022 года потратил рекордные 101 миллиард на закупку газа. В начале января страны ЕС удвоили использование газа из хранилищ. ЕАБР прогнозирует снижение инфляции в Беларуси весной. В США ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ УГРОЗЕ ДЕФОЛТА К ЛЕТУ