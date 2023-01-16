Новости экономики за 16.01.2023
Правительство намерено не допустить превышения инфляции в диапазоне 7-8 % в 2023 году. Почему эксперты Евразийского банка развития ожидают резкого снижения показателя уже к лету? Сколько многодетных семей уже потратили свой семейный капитал и каковы итоги исследований Нацбанка по финансовой грамотности населения в части пенсионных накоплений?
Подробнее в деловом обзоре дня от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ВЫРОСЛА С НОВОГО ГОДА ПОЧТИ НА 4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
В Беларуси для многодетных семей открыто почти 122 тысячи депозитных счета на семейный капитал. 2/3 – в долларах, остальные – в рублях. Семейный капитал полагается родителям, у которых появился третий и последующие дети. Право на эту форму господдержки дается один раз. И если до 2020 года это были 22,5 тысячи рублей, то уже с 1 января 2023 года это 29 950 рублей. Первоначально тратить средства можно было только по достижении ребенком 18 лет на улучшение жилищных условий, медицинские услуги или образование. Однако с 2020 года появилась возможность использовать семейный капитал на те же цели досрочно. Около половины многодетных белорусов уже потратили деньги семейного капитала.
Число белорусов, поддерживающих накопительную пенсию, растет.
ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ОПУСТИЛИСЬ ДО УРОВНЯ СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
Котировки газа в Европе сегодня падали ниже 633 долларов за 1 000 кубометров впервые с сентября 2021 года. Падение цен происходит на фоне теплой погоды на континенте. Ранее основными причинами снижения цен на газ эксперты называли значительные запасы газа в европейских газовых хранилищах, а также эффективную работу ветряных электростанций. Евросоюз в третьем квартале 2022 года потратил рекордные 101 миллиард на закупку газа. В начале января страны ЕС удвоили использование газа из хранилищ.
ЕАБР прогнозирует снижение инфляции в Беларуси весной.
В США ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ УГРОЗЕ ДЕФОЛТА К ЛЕТУ
В США предупредили об угрозе дефолта к лету. Денег в оперативном управлении Минфина может не хватить уже 19 января – в этот день заканчивается лимит заимствований. Так называемый потолок госдолга – величина, до которой правительство может набирать долги. На данный момент это 31,4 триллиона долларов. Этот лимит правительство может потратить в течение недели. Минфин США может снизить объем долга, на который распространяется потолок, но это временная мера. Она отсрочит неизбежное, и экономика США приблизится к своим лимитам. Если решение не будет быстро найдено, правительство не сможет брать заемные средства, чтобы финансировать расходную часть бюджета.
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