Прямой эфир

Число белорусов, поддерживающих накопительную пенсию, растёт

16 января 2023 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Нацбанке подсчитали, сколько белорусов поддерживают идею личных пенсионных накоплений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство, а это более 64 % опрошенных, считают роль государства первостепенной в вопросе обеспечения ежемесячных пенсионных выплат. Количество тех, кто рассчитывает на собственные сбережения, за два года выросло на 9 %.   

ЕАБР прогнозирует снижение инфляции в Беларуси весной.  

Число белорусов, поддерживающих накопительную пенсию, растёт-1

В Беларуси с 1 октября 2022 года работает система дополнительной накопительной пенсии. Договор можно заключить с госкомпанией «Стравита». Ежемесячный взнос может быть от 1 % до 10 % заработка. Аналогичные взносы, но в пределах 3%  должен переводить и наниматель, и они не вычитаются из зарплаты. По данным на декабрь 2022 года, такие договоры заключили в стране  без малого 8 000 человек.  

Больше новостей экономики за 16 января читайте здесь.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Пенсии # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 16.01.2023
16 января 2023 15:10

Новости экономики за 16.01.2023

Новости экономики за 13.01.2023
13 января 2023 15:58

Новости экономики за 13.01.2023

Беларусь и Вьетнам усилят сотрудничество по линии торгово-промышленных палат
13 января 2023 15:56

Беларусь и Вьетнам усилят сотрудничество по линии торгово-промышленных палат