Число белорусов, поддерживающих накопительную пенсию, растёт

Новости Беларуси. В Нацбанке подсчитали, сколько белорусов поддерживают идею личных пенсионных накоплений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство, а это более 64 % опрошенных, считают роль государства первостепенной в вопросе обеспечения ежемесячных пенсионных выплат. Количество тех, кто рассчитывает на собственные сбережения, за два года выросло на 9 %.

В Беларуси с 1 октября 2022 года работает система дополнительной накопительной пенсии. Договор можно заключить с госкомпанией «Стравита». Ежемесячный взнос может быть от 1 % до 10 % заработка. Аналогичные взносы, но в пределах 3% должен переводить и наниматель, и они не вычитаются из зарплаты. По данным на декабрь 2022 года, такие договоры заключили в стране без малого 8 000 человек.

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