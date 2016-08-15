Новости экономики за 15.08.2016

Новости Беларуси. Мингорисполком готов поддержать эффективных предпринимателей. В столичной мэрии ожидают заявок от бизнесменов для участия в профильном конкурсе. Главный приз – инвестиции в развитие. Каким критериям необходимо соответствовать, чтобы получать государственную субсидию, знает экономический обозреватель программы Новости «24 часа» на СТВ.

В ПОМОЩЬ МАЛОМУ БИЗЕСУ

Столичная власть поддержит малый и инновационный бизнес. Ближайший месяц комитет экономики принимает заявки от предпринимателей для участия сразу в двух конкурсах.

Компании с численностью до 100 человек, которые получили кредит на общих основаниях, могут претендовать на безвозмездную субсидию в размере половины ставки рефинансирования до конца действия договора займа. Главные критерии отбора – положительный финансовый баланс и создание новых рабочих мест.

Второй конкурс – для новых инновационных проектов, тех, что пока существуют лишь на бумаге.

Участникам предстоит пройти 3 этапа серьезной экспертизы. Однако и бонус стоит усилий – в минувшем году Мингорисполком инвестировал в подобные проекты 40 миллионов долларов.

ВАЛЮТНЫЕ АКТИВЫ

Валютные активы Беларуси выросли более чем на 11 процентов за последний месяц. Общая сумма резервов превышает 5 миллиардов 400 миллионов долларов. Важный финансовый инструмент создает своеобразную подушку безопасности на валютном рынке и позволяет Национальному банку регулировать курс национальной валюты, а также погашать внешние долги.

Александр Сабодин, директор ООО «Альпари Евразия»:

Это еще раз доказывает тот факт, что кредиторы в общем-то положительно оценивают способность Беларуси погашать взятые на себя обязательства. И то, что мы видим, это выделение очередного транша кредита.

НЕФТЯНОЙ ПОДЪЕМ

Нефть пошла в рост. На бирже в понедельник она подорожала сразу более чем на 65 сотых процента. Это весьма существенное повышение. В денежном выражении прибавка больше доллара за баррель. В итоге смесь марки Brent стоит более 47 американских.

Катализатором роста стало заявление министра энергетики Саудовской Аравии, который накануне сообщил о готовности членов ОПЕК обсудить стабилизацию рынка на неформальной встрече в Алжире в конце сентября.

КУРСЫ ВАЛЮТ

На фоне роста стоимости нефти укрепляется и курс белорусского рубля. На бирже он подорожал к двум из 3-х основных валют. Доллар продолжил снижение. Курс на вторник – 1 рубль 94 копейки. Евро также подешевел. Завтра по Нацбанку – 2 рубля 17 копеек. Российский рубль укрепился – за 100 российских платят 3 белорусских.