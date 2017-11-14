Сотрудников налоговых служб будут страховать за счет средств республиканского бюджета

Новости Беларуси. Были случаи, когда при исполнении служебных обязанностей работники налоговых органов сталкивались с сопротивлением проверяемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страховка возместит вред, который может быть им причинен разгневанными плательщиками.

Так, в случае получения при исполнении служебных обязанностей тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения будет выплачиваться единовременная страховая сумма в размере двухлетней или полугодовой зарплаты.