Новости экономики за 14.03.2016

Новости Беларуси. Сколько получает и тратит белорусская семья? Финансовые подробности 14 марта обнародовал Национальный статистический комитет. Об актуальных цифрах расскажет наш экономический обозреватель Алексей Мартиненок. Алексей, так какой суммой располагает среднестатистическая ячейка общества?

ЧТО ПО КАРМАНУ?

Эта сумма – 9 млн 100 тысяч рублей. То есть месячный бюджет белорусской семьи за 2015 год увеличился на 900 тысяч. Причем в городах доход выше более чем на 2,5 миллиона. По сравнению с 2014 годом средняя семья стала больше тратить на питание и оплату услуг. Общий же денежный доход белорусов за 2015 год составил почти 563 триллиона рублей. На душу населения пришлось по пять миллионов рублей.

ДАЛЬНЯЯ ДУГА

14 марта в Таиланде начала работу наша парламентская делегация. За пять дней депутатский корпус планирует наполнить конкретикой сотрудничество с королевством. А в целом белорусский экспорт в дальнее зарубежье серьезно прибавляет в весе. «БелАЗ» и «МАЗ» договорились о поставках с крупнейшей горнодобывающей компанией Индонезии. По оценкам экспертов, этот шаг поможет и усилить позиции в регионе, и хорошо скажется на объемах «валютных» поставок в целом. Сейчас товарооборот Беларуси с так называемыми странами «дальней дуги экспорта» составляет около полутора миллиардов долларов. В числе основных партнеров, помимо Индонезии, Япония, Вьетнам, Индия, ЮАР, Венесуэла и Бразилия.

РЕКОРДНЫЙ АССОРТИМЕНТ

9700 квартир в Минске ждут своих владельцев. Это рекордный объем столичного рынка. Теперь продавцы вынуждены корректировать цену предложения, которая за февраль снизилась на 4%. В итоге сейчас самые дешевые квадратные метры – в трехкомнатных квартирах. Чуть выше цена «двушки», один «квадрат» в однокомнатной квартире предлагают в среднем за 1385 долларов. По объемам предложения в лидерах с большим отрывом Фрунзенский район, где выставлено на продажу больше двух тысяч квартир. В остальных районах ассортимент более скудный.

НЕДЕЛЯ ДЕНЕГ

14 марта звон «биржевого» колокола дал старт не только очередным торгам, но и неделе финансовой грамотности в Беларуси. Наша страна участвует в «глобальной неделе денег» в пятый раз. Мероприятие приурочено к международному дню финансов для детей и молодежи. Гостями Белорусской валютно-фондовой биржи стали школьники, которые попробовали свои силы в роли активных игроков валютного рынка. Где, к слову, скоро начнет действовать и еще одно новшество. Юридические лица с 21 марта смогут подать заявки на покупку и продажу иностранной валюты. В перспективе к формированию курсов могут подключиться и физические игроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Аухименя, председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»:

Непрофессиональные участники валютного рынка могут по своим заявкам покупать и продавать валюту. То есть это позволит расширить спрос и предложение валюты на валютном рынке и, по нашему мнению, возможно, стабилизировать валютный курс.

А чуть позже на бирже прошли основные торги, по итогам которых белорусский рубль вырос к корзине валют на 0,16%. Доллар подешевел на 50 рублей, евро – на 59, российский рубль – на одну десятую пункта.