Новости экономики за 13.03.2018

Этот проект – один из восьми в инвестиционном портфеле международной финансовой организации. Деньги пойдут на расширение лесных площадей и их восстановление после стихийных бедствий.

Новости Беларуси. Плюс 12 миллионов евро: именно такую сумму Всемирный банк дополнительно выделит на восстановление белорусских лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, ураган лета 2016 года повредил 14 тысяч гектаров леса. На деньги Всемирного банка создадут два дополнительных лесопитомника в Могилевской и Гродненской областях. Всего при помощи первоначального займа и дополнительного финансирования будет модернизировано шесть лесопитомников – по одному в каждой области. Более того, усовершенствованные методы ведения лесного хозяйства содействуют развитию экономики в сельской местности, создавая новые рабочие места и возможности для бизнеса.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ СОК

К слову о бизнесе. 16 тысяч тонн березового сока планируют собрать лесхозы Беларуси в этом сезоне. По традиции сок собирают в первые весенние месяцы: плюсовая температура стимулирует сокодвижение. Для заготовки лесхозами определяются участки насаждений с определенными характеристиками. Например, диаметр березы должен быть не менее 20 см.