Новости экономики за 13.03.2018
Новости Беларуси. Плюс 12 миллионов евро: именно такую сумму Всемирный банк дополнительно выделит на восстановление белорусских лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот проект – один из восьми в инвестиционном портфеле международной финансовой организации. Деньги пойдут на расширение лесных площадей и их восстановление после стихийных бедствий.
Напоминаем, ураган лета 2016 года повредил 14 тысяч гектаров леса. На деньги Всемирного банка создадут два дополнительных лесопитомника в Могилевской и Гродненской областях. Всего при помощи первоначального займа и дополнительного финансирования будет модернизировано шесть лесопитомников – по одному в каждой области. Более того, усовершенствованные методы ведения лесного хозяйства содействуют развитию экономики в сельской местности, создавая новые рабочие места и возможности для бизнеса.
ВРЕМЯ СОБИРАТЬ СОК
К слову о бизнесе. 16 тысяч тонн березового сока планируют собрать лесхозы Беларуси в этом сезоне. По традиции сок собирают в первые весенние месяцы: плюсовая температура стимулирует сокодвижение. Для заготовки лесхозами определяются участки насаждений с определенными характеристиками. Например, диаметр березы должен быть не менее 20 см.
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ТЕХНОПАРКОВ
Белорусские технопарки и их резиденты получили новые льготы, а именно – право создавать фонды инновационного развития, средства которых пойдут на финансирование проектов и поддержку материально-технической базы. Появляется возможность проведения гибкой арендной политики в зависимости от уровня технологического уклада производства и срока деятельности резидентов. Льготным станет также ввоз на территорию страны технологического оборудования для реализации проектов в рамках Государственной программы инновационного развития Беларуси.
БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ
С начала 2018 года экспорт товаров по всем биржевым торговым секциям вырос на 16 %, до 117 миллионов рублей. Пиломатериалов на торгах Белорусской универсальной товарной биржи продали на 86 миллионов рублей или на 55 % больше, чем годом ранее. Помимо лесоматериалов, высоким спросом у зарубежных покупателей пользовалась белорусская сельхозпродукция. В результате экспортные продажи этой группы товаров выросли на треть, составив 21 миллион рублей.