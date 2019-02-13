Новости экономики за 13.02.2019

Новости Беларуси. Сколько денег будет потрачено в ближайшие два года на повышение качества питьевой воды и какую надбавку получит сельский житель за каждый литр сданного молока? Деловые новости среды в программе Новости «24 часа» на СТВ.
КАЧЕСТВЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА ДЛЯ ВСЕХ
Государство продолжает вкладывать средства в повышение качества питьевой воды. 13 февраля стало известно, что в ближайшие два года только на обезжелезивание будет потрачено более 50 миллионов долларов в эквиваленте бюджетных средств.
Кроме того, на эти цели привлекаются займы Всемирного банка и Банка реконструкции и развития. Деньги будут направлены также на совершенствование технологических процессов и внедрение передовых систем водоподготовки и водоочистки.
Напомним, глава государства обозначил в качестве приоритетных задачи обеспечения 100 % потребителей к 2025 году качественной питьевой водой, а также повышение эффективности очистки сточных вод.
ГРУЗОВИКИ МАЗ ОБХОДЯТ КОНКУРЕНТОВ
МАЗ очень удачно начинает год в России. В январе регистрация грузовиков минского производства составила 328 единиц. Это позволило отечественному бренду подняться с седьмого сразу на четвертое место на рынке новых грузовых автомобилей соседней страны. Минчанам удалось уверенно обойти своих основных конкурентов – Volvo, MAN и даже Mercedes.
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