Новости экономики за 13.02.2019

Новости Беларуси. Сколько денег будет потрачено в ближайшие два года на повышение качества питьевой воды и какую надбавку получит сельский житель за каждый литр сданного молока? Деловые новости среды в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КАЧЕСТВЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА ДЛЯ ВСЕХ

Государство продолжает вкладывать средства в повышение качества питьевой воды. 13 февраля стало известно, что в ближайшие два года только на обезжелезивание будет потрачено более 50 миллионов долларов в эквиваленте бюджетных средств.