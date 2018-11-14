Редкий розовый бриллиант продали на аукционе в Швейцарии за 50 млн долларов

Новости Швейцарии. Редкий розовый бриллиант продан на аукционе в Женеве за рекордные 50 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бриллиант прямоугольной огранки, весом почти в 19 карат специалисты оценивают по высшей категории насыщенности цвета. Он является самым ярким розовым бриллиантом, когда-либо выставлявшимся на торгах.

Алмаз был найден на одном из месторождений в Южной Африке. Камнем долгое время владела семья Оппенгеймеров, управляющая алмазной компанией.