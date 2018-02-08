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Новости экономики за 08.02.2018

08 февраля 2018 15:10
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Новости Беларуси. Как Всемирный банк поможет сэкономить на расходах на отопление, на сколько малый бизнес пополнил столичную казну. Об этом и не только сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Новости экономики за 08.02.2018-1

Объем экспортных сделок с сельхозпродукцией на Белорусской универсальной товарной бирже вырос до 14 миллионов рублей с начала 2018 года. Спросом у иностранных покупателей пользовались почти все основные экспортные позиции – сухое молоко, сливочное масло, сыры и мясо. Последнего за рубеж продали на без малого 2 миллиона рублей. В целом экспорт товаров через БУТБ прибавил 8 % к январю 2017 года, вплотную приблизившись к отметке 60 миллионов рублей.

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОГО БИЗНЕСА

Новости экономики за 08.02.2018-4

Частников стало больше. Каждый второй рубль в бюджете столицы от малых предприятий, число которых постоянно растет. Соответственно увеличиваются и налоговые отчисления в бюджет. После принятия ряда законопроектов по либерализации предпринимательской деятельности и снижению контрольной нагрузки все больше людей готовы к открытию собственного бизнеса. Больше всего новых предприятий создано в сфере торговли, услуг и строительства. Эти же ниши будут популярны и в 2018 году, хотя городские власти делают ставку в первую очередь на инновационные и высокотехнологичные производства.

ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС-ИДЕЮ

Новости экономики за 08.02.2018-7

По инициативе городской власти создан специальный фонд, в котором под 7 % годовых на два года могут брать кредиты молодые бизнесмены, но при условии развития и хороших финансовых показателей. Напомним, 265 стартап-мероприятий запланировано на 2018 год.

Всемирный банк поможет сэкономить Беларуси на расходах на отопление

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# Экономика # Фотофакт # Наталья Надольская # Экономическая рубрика

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