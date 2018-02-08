Новости экономики за 08.02.2018

Новости Беларуси. К ак Всемирный банк поможет сэкономить на расходах на отопление, на сколько малый бизнес пополнил столичную казну. Об этом и не только сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Объ е м экспортных сделок с сельхозпродукцией на Белорусской универсальной товарной бирже вырос до 14 миллионов рублей с начала 2018 года. Спросом у иностранных покупателей пользовались почти все основные экспортные позиции – сухое молоко, сливочное масло, сыры и мясо. Последнего за рубеж продали на без малого 2 миллиона рублей. В целом экспорт товаров через БУТБ прибавил 8 % к январю 2017 года, вплотную приблизившись к отметке 60 миллионов рублей. БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ МАЛОГО БИЗНЕСА