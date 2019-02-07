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Встреча Александра Лукашенко с председателем Нацбанка: какие новые финансовые инструменты появятся в Беларуси

07 февраля 2019 14:05
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Новости Беларуси. Нацбанк готовит ряд новых инструментов, которые сделают финансовую систему страны более устойчивой к внешним рискам. 7 февраля Президент Беларуси принял с докладом главу Нацбанка Павла Каллаура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча Александра Лукашенко с председателем Нацбанка: какие новые финансовые инструменты появятся в Беларуси-1

Среди предложений, озвученных на встрече – переход к так называемой макропруденциальной политике. Это комплекс мер, направленных на дополнительную защиту для вкладчиков и кредиторов. В международной практике механизм не новый, и в последнее время завоевал большую популярность у центробанков ЕС. Среди инструментов, например, величина стандартного риска.

Работать в Беларуси начнет уже с марта. Ожидается, что таким образом рынок защитят от излишней волатильности, то есть колебаний. В итоге структурам будет проще планировать финансовые операции.

Встреча Александра Лукашенко с председателем Нацбанка: какие новые финансовые инструменты появятся в Беларуси-4

В целом Президент одобрил предложения. Поинтересовался также текущей ситуацией и отметил спокойствие на финансовом рынке страны, в чем видит немалую заслугу Национального банка.

Александр Лукашенко – главе Нацбанка: финансовая политика государства направлена на сохранение стабильности

Некоторые из инструментов в Беларуси уже успешно применяются. Например, ограничение долговой нагрузки при выдаче кредита. Так, введены специальные показатели, на основании которых банки принимают решение выдавать кредит клиенту или нет.

Встреча Александра Лукашенко с председателем Нацбанка: какие новые финансовые инструменты появятся в Беларуси-7

На ближайшие годы перед Нацбанком и правительством стоят более амбициозные задачи. Для их реализации как раз и необходимо усиление полномочий (наряду с возрастанием ответственности).

Павел Каллаур рассказал также, что в стране продолжат курс дедоллоризации. Белорусский рубль действительно прошел большой путь становления, и доверие к нему должно расти. Для этого разрабатывают соответствующую стратегию. В Нацбанке рассчитывают, что в ближайшие год-два вступит в силу закон о валютном регулировании, который сейчас проходит согласования. В нем предусмотрен запрет на использование иностранной валюты для расчетов внутри страны. Еще один документ, подготовленный Нацбанком, касается долгового рынка.

Встреча Александра Лукашенко с председателем Нацбанка: какие новые финансовые инструменты появятся в Беларуси-10

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Это вопросы расширения доступности к финансированию в первую очередь малых и средних предприятий. Речь идет об использовании в Беларуси международной практики в законодательстве, которая завязана на обеспечительных сделках, когда приоритет отдается при спорах (в том числе при банкротстве) тем обязательствам, которые обеспечены залогами, акциями, какими-то товарами в пути.

Как свидетельствует практика Международной финансовой корпорации, те страны, которые все-таки решились на такого рода изменения, получили дополнительную возможность для финансирования малого и среднего предпринимательства.

Встреча Александра Лукашенко с председателем Нацбанка: какие новые финансовые инструменты появятся в Беларуси-13

Что же касается юбилея национальной валюты – белорусский рубль готовится отпраздновать 25-летие. Как рассказал глава Нацбанка, в обращение вскоре выйдут обновленные купюры в 5 и 10 рублей, а также некоторые монеты. К круглой дате планируют приурочить и ряд символичных событий.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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