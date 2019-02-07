Встреча Александра Лукашенко с председателем Нацбанка: какие новые финансовые инструменты появятся в Беларуси

Новости Беларуси. Нацбанк готовит ряд новых инструментов, которые сделают финансовую систему страны более устойчивой к внешним рискам. 7 февраля Президент Беларуси принял с докладом главу Нацбанка Павла Каллаура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди предложений, озвученных на встрече – переход к так называемой макропруденциальной политике. Это комплекс мер, направленных на дополнительную защиту для вкладчиков и кредиторов. В международной практике механизм не новый, и в последнее время завоевал большую популярность у центробанков ЕС. Среди инструментов, например, величина стандартного риска. Работать в Беларуси начнет уже с марта. Ожидается, что таким образом рынок защитят от излишней волатильности, то есть колебаний. В итоге структурам будет проще планировать финансовые операции.

В целом Президент одобрил предложения. Поинтересовался также текущей ситуацией и отметил спокойствие на финансовом рынке страны, в чем видит немалую заслугу Национального банка. Александр Лукашенко – главе Нацбанка: финансовая политика государства направлена на сохранение стабильности Некоторые из инструментов в Беларуси уже успешно применяются. Например, ограничение долговой нагрузки при выдаче кредита. Так, введены специальные показатели, на основании которых банки принимают решение выдавать кредит клиенту или нет.

На ближайшие годы перед Нацбанком и правительством стоят более амбициозные задачи. Для их реализации как раз и необходимо усиление полномочий (наряду с возрастанием ответственности). Павел Каллаур рассказал также, что в стране продолжат курс дедоллоризации. Белорусский рубль действительно прошел большой путь становления, и доверие к нему должно расти. Для этого разрабатывают соответствующую стратегию. В Нацбанке рассчитывают, что в ближайшие год-два вступит в силу закон о валютном регулировании, который сейчас проходит согласования. В нем предусмотрен запрет на использование иностранной валюты для расчетов внутри страны. Еще один документ, подготовленный Нацбанком, касается долгового рынка.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Это вопросы расширения доступности к финансированию в первую очередь малых и средних предприятий. Речь идет об использовании в Беларуси международной практики в законодательстве, которая завязана на обеспечительных сделках, когда приоритет отдается при спорах (в том числе при банкротстве) тем обязательствам, которые обеспечены залогами, акциями, какими-то товарами в пути. Как свидетельствует практика Международной финансовой корпорации, те страны, которые все-таки решились на такого рода изменения, получили дополнительную возможность для финансирования малого и среднего предпринимательства.