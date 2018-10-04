Новости экономики за 04.10.2018

Новости Беларуси. Как изменится ассортимент яблок в торговых сетях, что нового внес Нацбанк в правила лизинговой деятельности, и где этим летом предпочитали отдыхать белорусы. С деловыми новостями экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Ассортимент белорусских яблок в торговых сетях в ближайшее время увеличится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом большого урожая в 2018 году, правительство намерено ввести временную норму по увеличению количества сортов отечественных яблок на прилавках в два раза.