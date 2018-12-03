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Мех белорусской норки планируют поставлять в Китай

03 декабря 2018 17:00
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Новости Беларуси. Мех белорусской норки планируют поставлять в Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Презентация звероводческой отрасли Беларуси прошла в городе Хайнин.

Мех белорусской норки планируют поставлять в Китай-1

Именно там находится крупнейший в Китае рынок по производству и продаже кожаных и меховых изделий.

К презентации Белкоопсоюз подготовил коммерческое предложение по продаже шкурок норки. Установление взаимовыгодного сотрудничества с отечественными предприятиями по выращиванию этого ценного пушного зверька стало главной темой переговоров с потенциальными партнерами. Также речь шла о визите в Беларусь делегации представителей китайских компаний.

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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