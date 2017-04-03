Новости экономики за 03.04.2017

Новости Беларуси. Каждый турист в нашей стране в среднем тратит 50-100 долларов в день. Причем учет ведется не только финансовых расходов гостей, но и численности самих иностранцев. К слову, считать путешественников вскоре начнут по-новому.

Беларусь и Всемирная туристская организация реализуют в этом направлении несколько совместных проектов.

Такая методика подсчета активно применяется в Европе. В нашей стране расчеты будут вестись по международным нормам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТ

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Знать число туристов необходимо для расчета точного вклада туризма в ВВП Беларуси. Поэтому, собственно, и хотят внедрить вспомогательный счет: проведут специальные мониторинги въездного туризма, учтут количество иностранных граждан, прибывающих в Беларусь, а также их расходы.

А вот помочь нашим гражданам за границей в ситуациях, когда у них срываются поездки, позволит фонд для защиты туристов.

Процедура компенсации за сорванный отпуск станет более гибкой, чтобы человек мог получать ее оперативно, не срывать отдых, а быстро переориентироваться на другую компанию или страну. Среди направлений, востребованных белорусами, традиционно лидируют Россия, Турция, Болгария, Египет, Греция.