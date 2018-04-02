Более 100 миллионов рублей из минского бюджета выделят на строительство третьей линии метро

Новости Беларуси. Более 100 миллионов рублей из городского бюджета выделят на строительство третьей линии метро. Еще 45 миллионов – кредитные ресурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году одновременно строят все очереди, семь станций. Работают специалисты в три смены без выходных.

Метростроевцы приступили к перекладке сетей под вторую очередь строительства на участке от улицы Корженевского до улицы Жуковского, а также к строительству третьей очереди второго пускового комплекса от станции «Ковальская Слобода» в направлении улицы Аэродромной.