Прямой эфир

Более 100 миллионов рублей из минского бюджета выделят на строительство третьей линии метро

02 апреля 2018 16:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 100 миллионов рублей из городского бюджета выделят на строительство третьей линии метро. Еще 45 миллионов – кредитные ресурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году одновременно строят все очереди, семь станций. Работают специалисты в три смены без выходных.

Метростроевцы приступили к перекладке сетей под вторую очередь строительства на участке от улицы Корженевского до улицы Жуковского, а также к строительству третьей очереди второго пускового комплекса от станции «Ковальская Слобода» в направлении улицы Аэродромной.

Больше новостей экономики за 2 апреля здесь.

# Экономика # Минское метро

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Россия планируют создать единый продовольственный рынок и единую промышленную политику
02 апреля 2018 15:23

Беларусь и Россия планируют создать единый продовольственный рынок и единую промышленную политику

Юбилейный трактор сошёл с конвейера автомобильного завода в Азербайджане
02 апреля 2018 15:10

Юбилейный трактор сошёл с конвейера автомобильного завода в Азербайджане

«После уточнения всех деталей к нам вопросов не возникло»: агрокомбинат «Дзержинский» об экспорте молока и мяса в Россию
02 апреля 2018 14:51

«После уточнения всех деталей к нам вопросов не возникло»: агрокомбинат «Дзержинский» об экспорте молока и мяса в Россию