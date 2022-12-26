Новости экономики на РТР-Беларусь за 26.12.2022

Как в ноябре изменился уровень инфляции и цен? Какую строку заняла Беларусь в глобальном индексе голода? И куда МТЗ отправил очередную партию техники? Подробности в дайджесте экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. В октябре-ноябре инфляция в Беларуси упала более чем на 2 %

В ноябре в Беларуси четвертый месяц подряд зафиксировали снижение годовой инфляции. Таковы данные Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Как отметили в ведомстве, в октябре-ноябре инфляция упала более чем на 2 %. И это наилучший показатель за всю историю суверенной Беларуси. Сказывается госрегулирование цен и умеренная динамика стоимости товаров в России. Ценники на многие товары на белорусских прилавках продолжают снижаться. Так, в ноябре стали доступнее рыба и рыбопродукты, крупа и бобовые, макаронные изделия, большая часть непродовольственных товаров и некоторые тарифы. Сезонное подорожание затронуло овощи, подросли в цене также хлопчатобумажные ткани, обувь, синтетические моющие средства. По данным правительства, благодаря снижению цен уровень инфляции к концу 2022 года может замедлиться до 12-13 %. Беларусь вошла в топ-17 стран с минимальным риском острой нехватки продовольствия

Беларусь – одна из самых защищенных от угрозы голода стран в мире. Таковы данные глобального индекса, который ежегодно составляется по информации ООН. Наше государство оказалось в топ-17, где риск острой нехватки продовольствия самый минимальный. При расчете индекса учитываются смертность, задержка роста и нехватка веса у детей, а также недоедание. Чем ниже эти показатели в государстве, тем выше его строка в рейтинге. Рядом с Беларусью в нем оказались Китай, Хорватия, Венгрия, Эстония, Латвия, Литва, Сербия, Словакия, Турция, Чили и Уругвай. На последнем месте разместился Йемен. Всего в список вошла 121 страна. Беларусь традиционно показывает хорошие данные по продовольственной безопасности. Так, в соответствующем глобальном рейтинге в 2021 году наша страна заняла 36 место из 113. Мы полностью обеспечиваем себя картофелем и овощами, мясом, молоком, сахаром, растительным маслом и другими продуктами. Белорусские тракторы занимают второе место по популярности в Мадагаскаре

Белорусские тракторы возвращаются на Мадагаскар. МТЗ после долгой паузы возобновил поставки в эту страну. В декабре для одной из компаний отгружено девять наших машин. Кроме столичного предприятия, еще одну партию в Мадагаскар отгрузил Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов, который также входит в холдинг МТЗ. Главное, что привлекло африканских клиентов к отечественному производителю – выгодные условия гарантийного и послегарантийного обслуживания техники. Для этого прорабатывается вопрос обучения механиков в Беларуси или по месту использования машин. Сельское хозяйство – ведущая отрасль экономики Мадагаскара. По данным исследований, наши тракторы пользуются спросом в этой стране и располагаются на второй строке рейтинга популярности. И о курсах валют, которые установил Нацбанк.