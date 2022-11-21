Новости экономики на РТР-Беларусь за 21.11.2022

Скоро ли запустят второй энергоблок БелАЭС? Сколько черного золота добудут в 2022 году белорусские нефтяники и какова сумма экспорта нашего продовольствия в Россию? О последних новостях экономики расскажет Александра Шкарупина в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Когда запустят второй энергоблок БелАЭС?

Включение второго энергоблока белорусской АЭС поможет заместить порядка 40 % всей потребляемой в стране энергии. Об этом на форуме «Атомэкспо-2022» в Сочи заявил министр энергетики Беларуси. Готовность второго технологического комплекса – более 96 %. Сейчас проводятся пусконаладочные работы. Пока БелАЭС вырабатывает 22 % от общего объема электроэнергии, а после полного ввода в эксплуатацию сможет выдавать около 18 миллиардов киловатт-часов в год. Кроме того, с момента включения в сеть первого энергоблока, удалось заместить более 2,5 миллиарда кубометров природного газа. Также Виктор Каранкевич отметил: строительство собственной атомной электростанции придало новый импульс в развитии энергетики, промышленности, науки и образования. Международный форум «Атомэкспо», в котором принимает участие белорусская делегация – крупнейшая выставочная и деловая площадка по вопросам атомной отрасли. В рамках мероприятия Беларусь и Россия подписали межправсоглашение в сфере обращения с отработавшим ядерным топливом. Сколько нефти планируют добыть в 2023 году?

Белорусские нефтяники досрочно выполнили годовой план по проходке горных пород. 19 ноября бригады Светлогорского управления и Мозырской нефтеразведочной экспедиции достигли запланированных показателей. К этому дню буровики прошли уже более 185 тысяч метров горных пород сверх плана. К слову, в 2022-м Беларусь нарастит добычу собственной нефти до миллиона 800 тысяч тонн. Для сравнения, в 2016 году черного золота в нашей стране получали на 200 тысяч тонн меньше. Кроме углеводородов, наши нефтяники добудут еще порядка 200 миллионов кубометров попутного газа. Экспорт белорусского продовольствия в Россию растет

Экспорт белорусского продовольствия в Россию вырос почти на 23,5 %. В денежном выражении это 4 миллиарда 200 миллионов долларов. Наш восточный партнер остается главным зарубежным потребителем отечественной продукции. Объем внешнеторгового оборота между государствами постоянно растет. Только молочки в 2022 году поставлено на сумму более 2 миллиардов долларов, а мяса закупили на 30 % больше, чем в 2021-м. Продукты с пометкой «сделано в Беларуси» пользуются высоким спросом за рубежом. За 9 месяцев 2022 года экспорт отечественного продовольствия вырос более чем на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Ожидается, что выручка от зарубежных поставок по итогам 2022-го достигнет рекордного показателя в 8 миллиардов долларов. И в завершение о ситуации на валютном рынке.