Новости экономики на РТР-Беларусь за 08.11.2022

Новости Беларуси. Сколько белорусов еще не уплатили транспортный налог? Чем наши предприятия удивляли корейцев на выставке пищевой промышленности и как развиваются наши торговые отношения с Китаем? Подробности экономического дня в обзоре Александры Шкарупиной в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Китайские партнеры удвоили закупку белорусского продовольствия С января по сентябрь экспорт отечественных товаров в Поднебесную вырос более чем на 50 % в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Мы отправили продукции на миллиард 200 миллионов долларов. В КНР поставляется широкий ассортимент позиций: мясо, птица, молочка, рапсовое масло, а также кондитерские изделия. Вот уже несколько лет Китай занимает второе место среди государств, которые закупают наши продовольственные товары. За 8 месяцев 2022 года выросла и сумма товарооборота между странами. Наторговали на 4 миллиарда долларов, что на 11 % больше, чем годом ранее.

Последняя возможность уплатить налоги В запасе у белорусов остается ровно неделя, чтобы закрыть долги по имущественным сборам. Речь идет о транспортном, земельном и налоге на недвижимость. После 15 ноября неплательщикам начнет начисляться пеня. «Белпочта» отправила почти 3 миллиона бумажных извещений гражданам, еще около 400 тысяч писем пришли в личные кабинеты плательщиков на сайте МНС. Налоги белорусы должны оплатить за более чем 6 миллионов объектов: это земельные участки, квартиры, дома, гаражи, авто и места для них. Плату за транспорт предстоит внести почти 2 миллионам граждан. Погасить задолженность можно в банке, на почте, а также дистанционно через ЕРИП.

Стенд с белорусской продукцией представили на Сеульской международной выставке пищевой промышленности Новые возможности для сотрудничества. Стенд с белорусской продукцией представили на Сеульской международной выставке пищевой промышленности. Граждане Республики Корея смогли продегустировать сладости от наших производителей, ознакомиться с ассортиментом алкогольных и безалкогольных напитков. Также в экспозиции были представлены биологически активные добавки и растительное масло. Выставка стала первым международным мероприятием в Южной Корее, на котором были представлены белорусские предприятия. Наше участие в форуме послужит стимулом для развития деловых контактов между белорусским и корейским бизнесом.