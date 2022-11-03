Новости экономики на РТР-Беларусь за 03.11.2022

Новости Беларуси. Сколько стоит проезд по стране зарубежным грузоперевозчикам? В какой валюте начали взимать долги с компаний и сколько видов молочной и мясной продукции должно быть на прилавках магазинов? Подробности в обзоре Александры Шкарупиной в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Сколько заплатят иностранные грузоперевозчики за проезд в Беларуси? Проезд по территории Беларуси для иностранных грузоперевозчиков будет платным. Соответствующее постановление утвердил Совмин. За оформление разрешения в Транспортной инспекции придется заплатить 15 базовых величин, то есть 480 рублей. Эти средства будут перенаправляться в Республиканский дорожный фонд.

Однако есть категория грузов, для перевозки которых документ не потребуется. В этот перечень вошли почтовые отправления, гуманитарная помощь, животные, лекарства и медицинские изделия. Также исключение – крупногабаритные грузы, для перевозки которых оформляется другой пакет документов. К слову, при наличии разрешения по нашей стране смогут проехать и те большегрузы, которым ранее это было запрещено. Речь о грузовых авто, зарегистрированных в Евросоюзе. Долги в Беларуси теперь взыскивают и в криптовалюте Новая практика: в Беларуси впервые взыскали долг биткоинами. Конфискованную в рамках исполнительного производства криптовалюту продали на онлайн-бирже. Вырученные средства направили на погашение задолженности фигуранта.

Торги состоялись на платформе, которая является резидентом ПВТ. Токены ушли с молотка по курсу 19 160 долларов за биткоин. Теперь уже проработанный механизм по продаже цифровых знаков смогут использовать и в других похожих случаях. Это позволит обеспечить защиту прав взыскателей, а также охрану государственных интересов. В Минторге утвердили новые требования к ассортименту в магазинах Какие товары обязательно должны быть на полках белорусских магазинов? Министерство антимонопольного регулирования и торговли обновило требования к ассортиментным перечням торговых точек.

Они варьируются в зависимости от размера магазина. Например, объект торговой площадью от 50 до 99 квадратных метров должен предложить клиентам 6-8 разновидностей молочной продукции, 12-16 видов сыров, 5-7 наименований вареной колбасы, шести видов хлеба, 35 – шоколада. На полках крупных магазинов должно быть не менее пяти разновидностей мясных продуктов, 10 вариантов полуфабрикатов из птицы и семь видов мороженой рыбы. Для непродовольственных магазинов сформированы отдельные списки требований. И в заключение о том, какая ситуация сложилась на валютном рынке. Белорусский рубль укрепился к евро и российскому рублю, а по отношению к доллару и юаню ослабил свои позиции.