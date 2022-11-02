Новости экономики на РТР-Беларусь за 02.11.2022

Новости Беларуси. Кто стал новым брокером Белорусской универсальной товарной биржи? Увеличится ли налог на квартиру и какой штраф грозит белорусам, которые ездят без техосмотра? Подробности в обзоре Александры Шкарупиной в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

На Белорусской универсальной товарной бирже новый брокер Им стал Центр поддержки экспорта Ростовской области. Это первый случай, когда российская организация получила такой статус. Наращивание объемов торговли и привлечение новых компаний из этого региона России – одно из приоритетных направлений БУТБ. Благодаря активной деятельности белорусской биржевой площадки за последние три месяца удалось привлечь 10 новых участников торгов из Ростовской области. Они уже заключили первые сделки. Биржевой механизм особенно востребован среди малого и среднего бизнеса. Теперь, когда их интересы на торгах будет представлять сертифицированный брокер, взаимодействие выйдет на новый уровень. Отметим, на 1 ноября на БУТБ были аккредитованы 56 компаний из Ростовской области. За 10 месяцев сумма сделок превысила 2 миллиона долларов.

Налог на квартиры в 2023 году может увеличиться на 10 % Это связано с возможным повышением расчетной стоимости квадратного метра жилья. Именно этот показатель используется для исчисления сбора. Сейчас в столице стоимость квадрата для целей налогообложения составляет 810 рублей. В рассматриваемом законопроекте заложен незначительный рост этой суммы. Однако утвердят ли документ – неизвестно. Отметим, рассылка извещений об уплате имущественных налогов началась в стране 1 июля. Половину от указанной в них суммы граждане должны выплатить до 15 ноября. Остальное не позднее ноября 2023 года.

Более 97 тысяч граждан получили в октябре допуск на участие в дорожном движении Такие данные приводит «Белтехосмотр». В сравнении с аналогичным периодом минувшего года цифра увеличилась более чем на 13 тысяч. Свыше 78 % от общего числа разрешений получили физические лица. Всего с начала 2022 года «Белтехосмотр» выдал допуск к движению для миллиона 147 тысяч машин. Стоит отметить: в стране начала действовать автоматическая система контроля техосмотра. Наличие документа фиксируют специальные камеры. Нарушителям может грозить штраф: физлицам в размере до трех базовых величин, юрлицам – до 10.