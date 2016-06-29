Новости экономики 29.06.2016

Новости Беларуси. Казахстанский бизнес привез в Минск эксклюзивные предложения. Перспективы сотрудничества в сфере машиностроения, фармацевтики и пищевой промышленности обсуждают предприниматели двух стран.

Речь как об участии казахских компаний в госзакупках Беларуси, так и создании совместных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С ВОСТОЧНЫМ АКЦЕНТОМ

15 лучших экспортеров азиатского партнера встретились с белорусскими компаньонами в рамках двухстороннего делового форума. За столом переговоров не только красивые буклеты, но и реальные продукты, производство которых казахстанские компании готовы организовать в нашей стране. Подобные встречи проходят на регулярной основе более 5-ти лет, а общая сумма подписанных на них контрактов превысила 18 миллионов долларов. В качестве наглядного примера эффективности сегодня в Минске открылось совместное предприятие. О его создании партнеры договорились ровно год назад.

Аскар Арынов, управляющий директор Национального агентства по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» (Казахстан):

Тот факт, что в Беларуси появляются дополнительные новые направления, подотрасли производства, которые созданы совместными усилиями двух стран, является тем залогом успеха Таможенного экономического союза, который создали главы наших государств

СВОЕ ЖИЛЬЕ

Последний день приватизации. Завтра у белорусов, проживающих в государственных квартирах, есть возможность перевести квадратные метры в частную собственность. Для удобства граждан служба «одно окно» принимает заявление с 6 утра и до полуночи. К слову, до 30 июня достаточно лишь подать пакет документов, а не завершить всю процедуру. Стоимость приватизации зависит от метража, состояния и месторасположения квартиры. Например, в центре Минска в доме постройки 2006 года за квадратный метр необходимо заплатить 16 миллионов рублей. Неприватизированное жилье переведут в разряд арендного. И тогда ежемесячная плата составит от 300 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч в месяц для города Минска.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились снижением курса рубля к корзине валют. Доллар США подорожал на 12 пунктов. 30 июня по Нацбанку – 20 053. Евро укрепился на 38 рублей и в четверг будет стоить 22 210. Российская валюта выросла, более чем на 3 рубля, официальный курс на завтра 312,12.