Новости экономики 21.09.2016

Новости Беларуси. Как изменится вектор экспорта белорусской мясомолочной продукции и какие дополнительные возможности появились у белорусов по возврату Tax Free, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВЕКТОР ЭКСПОРТА

Белорусские производители мясомолочной продукции ищут новые рынки сбыта. Концентрация всего экспорта на одном рынке неперспективна с точки зрения долгосрочной стратегии, отмечают специалисты Минсельхозпрода. Все усилия сегодня направлены на диверсификацию рынков сбыта.

Самые перспективные направления – страны Азии и Африки.

Сергей Рачков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте, Омане, Алжире и Судане по совместительству:

Одна из ключевых задач Омана – укрепление продовольственной безопасности. С той целью, чтобы по возможности влить свои капиталы в сельское хозяйство и получить отдачу в виде продуктов питания, которые можно поставлять, экспортировать в Оман. И не только в Оман, но и в соседние страны.

Развернутое интервью Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в Египте, Омане, Алжире и Судане по совместительству Сергея Рачкова смотрите в воскресенье в эфире программы «Неделя».

ИНВЕСТИЦИИ В ЦИФРАХ

Финансирование Государственной инвестиционной программы Беларуси увеличится.

В 2017 году это 283 миллиона белорусских рублей.

Расходы на мелиорацию останутся в прежнем объеме, а вот финансирование дорожного хозяйства сократят. Свободные ресурсы направят на погашение кредитов, полученных на строительство второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска.

ФИНАНСОВАЯ МАГИСТРАЛЬ

Объем республиканского дорожного фонда пополнят почти на 323 миллиона рублей за счет средств госпошлины за выдачу разрешений на допуск автомобилей к участию в дорожном движении. Деньги направят на строительство и ремонт магистралей. Увеличатся поступления и от проезда транспорта

по платным дорогам Беларуси с системой электронного сбора – 153,5 миллиона белорусских рублей прогноз на 2017 год.

TAX FREE СВОБОДНЫЙ ДОСТУП

В белорусском списке международных компаний по возврату НДС стало на одну больше. Появилась дополнительная возможность вернуть Tax Free за покупки, сделанные в Литве.

Сумма возврата колеблется от 3% до 25% процентов.

Сумма покупки должна быть не менее 55 евро (при условии наличия штампа таможни на чеке).

По итогам торгов на валютно-фондовой бирже доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал. Курсы валю на завтра:

Доллар – 1 рубль 94 копейки. Евро – 2 рубля 16 копеек.

За 100 российских рублей дают 3 рубля и 2 копейки белорусского.