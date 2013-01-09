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Несколько рейсов Киев-Минск-Киев было отменено. Компания отрицает банкротство

09 января 2013 13:42
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Новости Украины. «АэроСвит» остаётся на крыле. Согласно официальному заявлению, авиакомпания начала погашать долги, а значит все её самолёты будут обслуживаться, как и прежде.

Сегодня было отменено несколько рейсов Киев-Минск-Киев. Однако, в украинской компании сообщили, что причины носят технический характер. Ранее в ряде СМИ появилась информации о банкротстве фирмы.

Однако вскоре ситуация прояснилась - компания начала санацию через процедуру банкротства для восстановления платежеспособности. «АэроСвит» является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков. Он обслуживает более 60 международных маршрутов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Авиасообщение

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