Новости Беларуси. На Речицком месторождении нефти пробурили самую крупную в стране группу нефтяных скважин. Она насчитывает 14 объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря использованию современных установок, строительство каждой скважины длилось чуть более трех месяцев. Накопленная добыча нефти составляет более 120 тысяч тонн.

Отметим, кустовое строительство наклонных скважин широко распространено в Западной Сибири. Здесь работы ведутся в сложных природно-климатических условиях. Для Беларуси данный метод не типичен. Но, по оценке специалистов, этот способ достаточно эффективный и в наших реалиях. Он позволяет уменьшить количество коммуникаций, перевозок и других затрат.