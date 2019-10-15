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На Речицком месторождении нефти пробурили самую крупную в стране группу нефтяных скважин

15 октября 2019 11:37
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Новости Беларуси. На Речицком месторождении нефти пробурили самую крупную в стране группу нефтяных скважин. Она насчитывает 14 объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Речицком месторождении нефти пробурили самую крупную в стране группу нефтяных скважин-1

Благодаря использованию современных установок, строительство каждой скважины длилось чуть более трех месяцев. Накопленная добыча нефти составляет более 120 тысяч тонн.

Отметим, кустовое строительство наклонных скважин широко распространено в Западной Сибири. Здесь работы ведутся в сложных природно-климатических условиях. Для Беларуси данный метод не типичен. Но, по оценке специалистов, этот способ достаточно эффективный и в наших реалиях. Он позволяет уменьшить количество коммуникаций, перевозок и других затрат.

На Речицком месторождении нефти пробурили самую крупную в стране группу нефтяных скважин-4

# Нефть в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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