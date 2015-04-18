Не только экономические, но и семейные связи Беларуси и Китая - в репортаже «Картины мира с Юрием Козиятко»

Арктика в сознании обывателя – это территория белых медведей и полярников. И, кстати говоря, поделена она между пятью странами мира – Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией. Но поскольку в недрах Арктики чрезвычайно много полезных ископаемых и стратегически очень важен северный морской путь, в Арктику стремительно врывается ведущая экономика мира – Китай.

Китай сегодня повсюду! Не только туристы и ширпотреб, но и китайские инвестиции текут в разные регионы мира. Иногда поговаривают, что Китай уже скупил всю Африку и Латинскую Америку. Но! Больше всего инвестиций Китай вложил в США, Австралию и Канаду.

Поучаствовал Китай и в модернизации белорусской энергосистемы, цементной отрасли и в создании автомобильного производства. На очереди развитие китайско-белорусского индустриального парка под Минском. Называется парк «Великий камень», и он должен стать не камнем преткновения, а крепким камнем, заложенным в фундамент китайско-белорусских экономических проектов – такую позицию высказал 17 апреля Президент Лукашенко на совещании и на встрече с заместителем министра коммерции КНР.

Не только экономические, но даже семейные связи Беларуси и Китая обнаружила наш корреспондент Татьяна Ревизоре.

Ван Щаомун:

Его русское имя – Матвей, китайское – Лелей. Это значит «перспективное будущее» (Как у Беларуси и Китая?) Да!

Матвею всего полтора, а он уже потенциальный полиглот. В его семье говорят сразу на двух языках: китайском и русском. Первому малыша учит мама Щаомун, второму – папа Миша.

Ван Щаомун:

Когда приезжаю в Беларусь, чувствую себя комфортно, я приехала домой, можно отдыхать. Как Родина уже. А в Китае уже начинаю волноваться, боюсь: «Ой, много людей! Что мне надо делать?»

Домом для девушки из Поднебесной Синеокая стала 15 лет назад. Она приехала учиться в инязе, а после выпуска осталась там преподавать. Кстати, именно лингвистические дороги свели Щаомун с Михаилом. Пара познакомилась еще в студенчестве, оба помогали с переводом на одной из белорусско-китайских встреч.

Сейчас Михаил работает в китайской нефтяной корпорации, поэтому по долгу службы бывает не только в Москве, но и на Родине жены. А пока супруг в отъезде, Щаомун шлифует кулинарные навыки. В этом ей помогает свекровь. Марина Михайловна никогда не прочь поделится белорусскими рецептами, невестка – охотно выдает китайские.

Ван Щаомун:

Вот у нас готовы китайские пельмени и белорусские драники. Сейчас мы будем кушать.

Показывает себя белорусско-китайский тандем и в глобальном смысле. Уже два года подряд товарооборот между странами не опускается ниже четырех миллиардов долларов. Но и эта цифра не предел.

В мае в Беларусь прибудет председатель КНР Си Цзиньпин.

В преддверии визита высокого гостя Александр Лукашенко встретился с заместителем министра коммерции КНР. А уже о том, к чему нашим странам стоит стремиться и какие направления осваивать, говорили на совещании у президента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Время доказало, что в европейском регионе для Китая Беларусь — наиболее стабильный, надежный и приемлемый партнер. Сегодня это подтверждается началом реализации масштабного проекта «Экономический пояс Шелкового пути», который инициировал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Китай сегодня – это не только один из лидеров в мировой экономике, но и самый мощный инвестор. Именно взаимодействие в кредитно-инвестиционной сфере – фундамент в сотрудничестве наших стран. Пожалуй, самый масштабный проект по привлечению прямых инвестиций из КНР в Беларусь –это «Великий камень». В белорусско-китайском индустриальном парке сосредоточатся высокотехнологичные предприятия со всего мира. Аналогов ему в СНГ просто нет. Для Китая «Великий камень» – возможность расширить влияние на европейском векторе, для Беларуси – потенциал для прироста ВВП.

Андрей Галь, глава государственного учреждения «Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:

С двумя резидентами (это две серьезные корпорации КНР) уже подписаны инвестиционные договоры, они уже стали резидентами, зарегистрированными в Парке. Кроме того, мы ведем работу и с отечественными компаниями по размещению их в парке.

Ожидается, что председатель КНР проведет в Беларуси три дня. Такой продолжительный визит руководителя одной из крупнейших экономик мира говорит о том, что в Китае действительно придают важное значение сотрудничеству с нашей страной. Вместе с председателем КНР прилетят и представители восьми провинций Поднебесной, которые формируют чуть ли не половину ВВП страны.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, сопредседатель белорусской части Белорусско-Китайского межправительственного комитета:

В своей стратегии, в том числе и внешней экспансии, Китай является социально-ориентированным инвестором, относится с ответственностью к своим партнерам. В этой связи президент поставил простую, понятную, четко сформулированную задачу — правительству не упустить этот шанс.

А вот к уже реализованным проектам с китайских капиталом можно смело причислить совместное производство автомобилей «Джили» в Борисове и бытовой техники в Минске. В этом же списке застройка столичного микрорайона «Лебяжий» и пятизвездочного гостиничного комплекса «Пекин». К примеру, в последний Поднебесная вложила около 90 миллионов долларов. На недостаток постояльцев в гостинице не жалуются. Практически все китайские бизнесмены останавливаются именно здесь, много и россиян. А вот на трудовом фронте 90% – белорусы.

Го Тунцин, генеральный директор гостиничного комплекса:

Гостиница работает около года, чтобы сделать окончательный вывод об окупаемости, должно пройти около двух-трех лет. Но уже сейчас по тому, что вижу, могу сказать: инвестиции вернутся. Это успешный проект.

За последние шесть лет банки Поднебесной открыли для Беларуси кредитные линии на 14 миллиардов долларов. Эти деньги пошли не только на строительство, но и на развитие промышленности, транспортной и энергетической отраслей нашей страны.

Так, на цементные заводы пришли китайские инвестиции и оборудование, на Березовской и Лукомльской ГРЭС с привлечением кредитов провели реконструкцию. Кстати, энергетика давно попала в приоритет. Компания, которую представляет Фань Чжии, в Беларуси работает с 2008 года. Китайские специалисты помогали при модернизации столичных ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5. Сейчас энергетики из Поднебесной строят линии электропередач для нашей АЭС.

Фань Чжии, глава представительства китайской энергетической компании в Беларуси:

Мы уже свои люди в белорусской энергетике. Потому что клиент доволен, и мы довольны. Я люблю Беларусь, потому что хорошие люди, спокойные, добрые, грамотные. Легко общаться, легко найти общий язык.

Консалтинговая компания, которой руководит Елена, уже пять лет работает с китайскими бизнесменами. За это время количество клиентов из Поднебесной выросло в десять раз. И если вначале это были государственные корпорации, то сейчас велик интерес и у частников.

Елена Озерова, директор бизнес-консалтинговой компании по комплексному обслуживанию иностранных инвесторов на территории Республики Беларусь:

Начиная каждый раз свой прием клиентов, задаю один и тот же вопрос: что вы можете отметить самое запоминающееся, лучшее в нашей стране? Первое – безопасность. Социальная, политическая безопасность. Каждый иностранец чувствует себя абсолютно спокойно на улицах нашего города, во всех сферах жизнедеятельности и бизнеса.

Так или иначе, китайские компании все больше открывают для себя Беларусь, а белорусы – Китай. В том числе, и гастрономический.

Татьяна Ревизоре, корреспондент:

Китайская кухня славится не только потрясающим количеством разных блюд, но и тем, что даже самое изысканное яство можно приготовить из простых и знакомых каждому ингредиентов.

А теперь наше блюдо готово. В этом салате обычная картошка, морковка и кинза. А сейчас мы это все попробуем. Это действительно очень вкусно!

Вот и рецепт белорусско-китайских отношений состоит из простых компонентов – взаимного уважения, понимания и поддержки.