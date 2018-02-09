«Надо любить свою работу и относиться к ней добросовестно». Президент вручил госнаграды лучшим работникам АПК
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны является основой успешной экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 9 февраля заявил Президент Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрно-промышленного комплекса.
Прошлый год был довольно успешным. Несмотря на капризы погоды, удалось получить хороший урожай. Впервые в стране среднегодовой удой молока достиг исторических 5 тысяч килограммов. По итогам 2017 года производство продуктов питания увеличилось более чем на 3 %. Успешно работают предприятия на экспорт. Задача на 2018 год – превзойти результат.
Сегодня же Александр Лукашенко объявил 2018 годом малой родины. Пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, но и отдать долг этому клочку земли.
Лучшим хозяйствам и труженикам села Президент вручил государственные награды, благодарности и подарочные сертификаты. Гостями церемонии стали более 400 человек. Это те, кто своим трудом на земле вносит вклад в продовольственную безопасность страны, чей продукт лежит на полках продовольственных магазинов и поставляется в десятки государств.
Михаил Солодуха, тракторист-машинист УП «Агрокомбинат «Ждановичи» Минского района Минской области:
Почти 6 тысяч намолотил. Первый по области. Надо любить свою работу и относиться, конечно, добросовестно.
Олег Слинько, директор УП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района Гомельской области:
Наш коллектив из года в год добивается неплохих результатов. Каждый год создаем порядка 50-100 рабочих мест, то есть расширяем как непосредственно производство, так и переработку продукции.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
По итогам работы за 17-й год наблюдается динамичное развитие всех отраслей агропромышленного комплекса. В земледелии мы прошли на 9 %, в животноводстве – на 3,3 %.
Отмечаются хорошие позитивные перемены в молочном скотоводстве. Впервые за всю историю наши аграрники достигли удоя молока на корову 5 тысяч 5 килограмм.
Александру Лукашенко подарили памятный сувенир – Громничную свечу – символичный оберег белорусов. Считается, что людям она дарит здоровье, земле плодородие, пробуждает природу к новой жизни. Традиционно такие свечи изготавливают из пчелиного воска, освящают в церкви и затем хранят в доме как семейный оберег.