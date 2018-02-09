«Надо любить свою работу и относиться к ней добросовестно». Президент вручил госнаграды лучшим работникам АПК

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны является основой успешной экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 9 февраля заявил Президент Александр Лукашенко на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрно-промышленного комплекса.

Прошлый год был довольно успешным. Несмотря на капризы погоды, удалось получить хороший урожай. Впервые в стране среднегодовой удой молока достиг исторических 5 тысяч килограммов. По итогам 2017 года производство продуктов питания увеличилось более чем на 3 %. Успешно работают предприятия на экспорт. Задача на 2018 год – превзойти результат.

Сегодня же Александр Лукашенко объявил 2018 годом малой родины. Пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, но и отдать долг этому клочку земли.

Лучшим хозяйствам и труженикам села Президент вручил государственные награды, благодарности и подарочные сертификаты. Гостями церемонии стали более 400 человек. Это те, кто своим трудом на земле вносит вклад в продовольственную безопасность страны, чей продукт лежит на полках продовольственных магазинов и поставляется в десятки государств.