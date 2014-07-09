Надежда Ермакова: Курс доллара к концу 2014 года может составить 10700-10800 рублей

Новости Беларуси. Курс доллара к концу 2014 года может составить 10700-10800 белорусских рублей. Об этом сообщила глава Нацбанка.

Надежда Ермакова не видит угроз для золотовалютных резервов страны и обещает, что к концу года ситуация в экономике страны улучшится.

Что касается кредитов на жилье, то Нацбанк вместе с заинтересованными Министерствами разрабатывают новую государственную систему накопительных сбережений, которая позволит получать бонусы при строительстве квартир или частных домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы сейчас в Национальном банке вместе с Министерством экономики, Министерством финансов разрабатываем систему стройсбережений государственную, где государство будет платить премию гражданам, которые накапливают эти деньги. В каких объемах эта премия будет для того, чтобы стимулировать накапливать. Скорее всего, эта премия будет вместо субсидии, которые сегодня предоставляются. Для того, чтобы заинтересовать человека, чтобы он накапливал. И потихоньку мы должны уходить от льготного. Мы должны все-таки идти к рыночным условиям. Тогда человек будет стараться работать, каждый месяц какую-то копеечку вносить. То есть надо, чтобы не только государство о нас думало, а чтобы мы сами: рождается человечек, а родители уже про него должны думать. До конца года мы эти документы нормативные разработаем. Главным документом должен стать Указ Президента.