Нацбанк будет регулировать формирование и функционирование финансового рынка

Новости Беларуси. В реформировании финансового сектора Беларуси поможет Всемирный банк. Его представители сегодня, 26 июня, за круглым столом в Минске вместе с белорусскими коллегами обсудили вопросы интегрированного надзора за финансовым сектором. Статус мега-регулятора примерит на себя Нацбанк — проект по расширению его функций находится уже на завершающей стадии.

Создать единый орган по регулированию финансового рынка в ежегодном послании к народу и парламенту поручил глава государства. Так, помимо банковского сектора теперь под контролем Нацбанка будут страховой и фондовый рынки.

Такой проект позволит оценить и снизить риски, и обеспечит стабильное и динамичное развитие финансового сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Вопрос надзора является одним из ключевых вопросов регулирования финансового сектора.

Помимо регулирования банковского сектора, Нацбанку предполагается передать соответствующее регулирование страхового, фондового рынка.

Фернандо Монтес-Негрет, глава центра финансового сектора Всемирного банка в Вене:

Очень важно, что Беларусь начинает выстраивать архитектуру финансового сектора. Мы приветствуем любые инициативы, которые направлены на развитие финансового сектора и на организацию надзора над ним. Нужно, чтобы этот надзор был эффективным. Мы готовы предложить свою помощь, для того, чтобы реформировать финансовый сектор Республики Беларусь, обеспечить его стабильность.