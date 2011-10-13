Рыночный курс доллара США преодолел рубеж в Br9 тыс.

По итогам торгов на допсессии он составил Br9010 за $1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ослабление рыночного курса белорусского рубля по отношению к доллару США произошло на 3,4% по сравнению с 12 октября (Br8710 за $1). Сохраняется тенденция снижения рыночного курса белорусского рубля по итогам торгов на допсессии: 12 октября он снизился на 6%, 11 октября - на 3,8% (10 октября торги долларом не проводились). Таким образом, за три дня рыночный курс доллара США увеличился на Br1090.



Рыночный курс белорусского рубля по отношению к российскому также преодолел психологическую отметку в Br300 и составил Br301 за 1 российский рубль.



Курс евро увеличился по сравнению с 12 октября на 5% до Br12610 за 1 евро.