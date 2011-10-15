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Нацбанк Беларуси: Кредиты МВФ и Сбербанка уйдут в резервы, а не на интервенции по поддержанию курса рубля

15 октября 2011 14:39
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Миссия Международного валютного фонда продолжает работу в Беларуси. По ее итогам страна может получить кредитование на сумму до 8 миллиардов долларов.

Кредитная линия на еще один миллиард ожидается и от Сбербанка России. Деньги, как отмечают белорусские специалисты, пойдут на укрепление золотовалютного резерва. В перспективе это обеспечит Беларуси прочный фундамент экономической безопасности.

Тарас Надольный, заместитель председателя управления Нацбанка Беларуси:
Тратить эти ресурсы на поддержание курса, на проведение интервенций в наших условиях нецелесообразно. Нам необходимо сформировать золотовалютные резервы государства, чтобы обеспечить экономическую безопасность страны,  рассчитываться по внешним и внутренним обязательствам, поэтому эти средства будут направлены в резервы, а не на поддержание курса.

# Экономика # Ситуация на валютном рынке Беларуси # МВФ в Беларуси # Белоруссия

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