Мы не могли отремонтировать косилки, не хватает денег: почему в Чечерском районе пропадает корм для скота
Новости Беларуси. Жителей Чечерского района беспокоит вид полей. Травы первого укоса, которые должны были быть убраны еще несколько недель назад, вовсю колосятся, теряя свои питательные свойства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Узнать, в чем же причина таких пейзажей, нам помогли специалисты Комитета государственного контроля.
Александр Добриян, СТВ:
Такой высокий травостой может порадовать разве что живописца или неискушенного городского жителя. Для опытного агрария такая картина – явный непорядок.
На этом поле 100 гектаров трав. Они могли бы превратиться в 400 тонн первосортных кормов, но теперь годятся только в силосную яму.
Сергей Глоба, начальник управления Комитета госконтроля Гомельской области:
Травы уже выбросили колос, они переспели, теряют свою кормовую ценность. Кроме того, их нужно оперативно скашивать.
Убирать травы первого укоса в Чечерском районе начали еще в двадцатых числах мая – по крайней мере, об этом сообщает передовица местной районки. Там же перечисляется количество имеющихся в районе агрегатов и то, что их 100 % готовность ожидалась не позднее 30 мая.
В Ботвиново позитивные установки не восприняли: с ремонтом затянули, да сегодня техника продолжает стоять.
Надежда Дорошко, главный экономист сельхозпредприятия:
У нас возникла проблема с косилками. Мы не могли их вовремя отремонтировать, у нас не хватает денег.
Мы сдаем молоко на Рогачевский комбинат, гасим задолженность за предыдущие годы.
Для стабильной работы в сутки хозяйству нужно около 7 тонн топлива: это не только полевые работы, которые могут подождать день-другой, но и элементарный развоз кормов на ферме (коровы точно ждать не станут).
Александр Добриян:
В отсутствии дизельного топлива выручает в прямом смысле слова подножный корм. Накормить буренок помогают лошади.
Расход такого транспорта 30-40 килограммов травы в смену.
В районе проблему теперь знают и даже обещают помочь.
Виктор Браточкин, исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Чечерского райисполкома:
Пришел новый руководитель.
Ситуация начала двигаться в лучшую сторону, но за один-два месяца, даже за полгода ее не поправишь.
Сейчас самое время начать искать топливо не только на перестоявшие травы: уже через неделю нужно будет начинать уборку рапса. Если затянуть с этой культурой, потери будут куда более серьезные, чем в случае с травами.