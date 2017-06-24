Мы не могли отремонтировать косилки, не хватает денег: почему в Чечерском районе пропадает корм для скота

Новости Беларуси. Жителей Чечерского района беспокоит вид полей. Травы первого укоса, которые должны были быть убраны еще несколько недель назад, вовсю колосятся, теряя свои питательные свойства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узнать, в чем же причина таких пейзажей, нам помогли специалисты Комитета государственного контроля.

Александр Добриян, СТВ:

Такой высокий травостой может порадовать разве что живописца или неискушенного городского жителя. Для опытного агрария такая картина – явный непорядок.