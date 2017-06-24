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Мы не могли отремонтировать косилки, не хватает денег: почему в Чечерском районе пропадает корм для скота

24 июня 2017 17:04
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Новости Беларуси. Жителей Чечерского района беспокоит вид полей. Травы первого укоса, которые должны были быть убраны еще несколько недель назад, вовсю колосятся, теряя свои питательные свойства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узнать, в чем же причина таких пейзажей, нам помогли специалисты Комитета государственного контроля.

Александр Добриян, СТВ:
Такой высокий травостой может порадовать разве что живописца или неискушенного городского жителя. Для опытного агрария такая картина – явный непорядок.

На этом поле 100 гектаров трав. Они могли бы превратиться в 400 тонн первосортных кормов, но теперь годятся только в силосную яму. 

Мы не могли отремонтировать косилки, не хватает денег: почему в Чечерском районе пропадает корм для скота-1

Сергей Глоба, начальник управления Комитета госконтроля Гомельской области:
Травы уже выбросили колос, они переспели, теряют свою кормовую ценность. Кроме того, их нужно оперативно скашивать.

Убирать травы первого укоса в Чечерском районе начали еще в двадцатых числах мая – по крайней мере, об этом сообщает передовица местной районки. Там же перечисляется количество имеющихся в районе агрегатов и то, что их 100 % готовность ожидалась не позднее 30 мая.

В Ботвиново позитивные установки не восприняли: с ремонтом затянули, да сегодня техника продолжает стоять.

Мы не могли отремонтировать косилки, не хватает денег: почему в Чечерском районе пропадает корм для скота-4

Надежда Дорошко, главный экономист сельхозпредприятия:
У нас возникла проблема с косилками. Мы не могли их вовремя отремонтировать, у нас не хватает денег.

Мы сдаем молоко на Рогачевский комбинат, гасим задолженность за предыдущие годы.

Для стабильной работы в сутки хозяйству нужно около 7 тонн топлива: это не только полевые работы, которые могут подождать день-другой, но и элементарный развоз кормов на ферме (коровы точно ждать не станут). 

Мы не могли отремонтировать косилки, не хватает денег: почему в Чечерском районе пропадает корм для скота-7

Александр Добриян:
В отсутствии дизельного топлива выручает в прямом смысле слова подножный корм. Накормить буренок помогают лошади.

Расход такого транспорта 30-40 килограммов травы в смену.

В районе проблему теперь знают и даже обещают помочь. 

Мы не могли отремонтировать косилки, не хватает денег: почему в Чечерском районе пропадает корм для скота-10

Виктор Браточкин, исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Чечерского райисполкома:
Пришел новый руководитель.

Ситуация начала двигаться в лучшую сторону, но за один-два месяца, даже за полгода ее не поправишь.

Сейчас самое время начать искать топливо не только на перестоявшие травы: уже через неделю нужно будет начинать уборку рапса. Если затянуть с этой культурой, потери будут куда более серьезные, чем в случае с травами.

# Экономика # Сельское хозяйство # Фотофакт # Александр Добриян # Сергей Глоба # Надежда Дорошко # Виктор Браточкин

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