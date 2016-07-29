Минторг не зафиксировал необоснованный рост цен в период деноминации

Новости Беларуси. Минторг не выявил необоснованного роста цен в связи с деноминацией. Об этом 29 июля сообщил глава ведомства. Чтобы не допустить завышения стоимости товаров, в министерстве выстроена чёткая система мониторинга.

В первые дни перехода на новые деньги было организовано дежурство. Претензий и жалоб от населения практически не поступало.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Слаженные действия Национального банка, банковской системы и торговли дали свой результат. То есть, с одной стороны, торговля подготовила персонал. Мы сегодня, согласно установленному графику, перепрограммируем кассовое, торговое оборудование. Срок, согласно законодательству, до 1 января. Банки выполнили свои обещания по работе платежных терминалов. Сегодня претензий к организации технических вопросов нет.

Также в ведомстве сообщили, что создание министерства антимонопольного регулирования идёт по графику. Решаются технические вопросы, приводятся в соответствие документы.

Напоминаем: антимонопольный орган должен начать работу 8 сентября. Структура создается на базе Минторга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.