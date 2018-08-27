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Минский вторичный рынок жилья теряет покупателей

27 августа 2018 17:02
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Новости Беларуси. По итогам июля, количество проданных квартир опустилось ниже отметки в 900 сделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский вторичный рынок жилья теряет покупателей-1

Это стало следствием сезонного затишья, а также оттока покупателей на первичный рынок к новостройкам. Стоит отметить, что ощутимых последствий от июльского снижения не произошло: и цены предложения, и цены сделок остались на своих местах. Спад был слишком кратковременным, и с наступлением августа спрос вернулся.

По мнению экспертов, наступление осени еще больше активизирует покупателей, однако существенных изменений в ценах ждать не стоит. Рост спроса будет компенсироваться уже имеющимся на вторичном рынке обширным предложением, а также конкуренцией со стороны новостроек.

# Недвижимость в Минске # Экономика # Фотофакт

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