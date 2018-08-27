Минский вторичный рынок жилья теряет покупателей

Новости Беларуси. По итогам июля, количество проданных квартир опустилось ниже отметки в 900 сделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало следствием сезонного затишья, а также оттока покупателей на первичный рынок к новостройкам. Стоит отметить, что ощутимых последствий от июльского снижения не произошло: и цены предложения, и цены сделок остались на своих местах. Спад был слишком кратковременным, и с наступлением августа спрос вернулся.

По мнению экспертов, наступление осени еще больше активизирует покупателей, однако существенных изменений в ценах ждать не стоит. Рост спроса будет компенсироваться уже имеющимся на вторичном рынке обширным предложением, а также конкуренцией со стороны новостроек.