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Минск и Москва: сотрудничество расширяется

18 октября 2006 08:40
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Официальная делегация Южного административного округа Москвы во главе с префектом Петром Бирюковым 18 октября прибывает с визитом в белорусскую столицу. Российские гости намерены согласовать мероприятия по проведению Дней этого округа Москвы. Они пройдут в Минске в ноябре. В программе Дней - официальные и деловые встречи, а также культурные и спортивные мероприятия. В частности, выставка-презентация товаров московских производителей, бизнес-встречи и гала-концерт. Напомним, что в начале января этого года Михаил Павлов и Петр Бирюков подписали в Минске соглашение о сотрудничестве. Документ носит рамочный характер и не ограничен сроками реализации. Он будет корректироваться исходя из намерений сторон.
# Экономика

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