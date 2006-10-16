Минск - Астана: новая встреча в столице Беларуси

Делегация казахстанской столицы во главе с мэром города 27 октября посетит Минск. Эта встреча закрепит достигнутые деловые договорённости во время прошедших 12-14 октября Дней Минска в Астане. Страна заинтересована в поставках белорусских телевизоров, холодильников и мебели минского производства. Также достигнута договоренность о проведении в ближайшее время в Астане ярмарки-продажи продукции перерабатывающих предприятий Минска. В свою очередь казахстанской стороне тоже было чем удивить минчан. В настоящее время в Астане строится около 5 млн.кв.м жилья, а ежегодно вводится в строй по 2 млн. Подводя итоги состоявшихся Дней Минска представители сторон решили, что такие мероприятия должны стать регулярными.