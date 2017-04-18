Министр экономики Владимир Зиновский: уже пошла по договоренности российская нефть, это дало рост промышленности

Новости Беларуси. Рост ВВП, производительности труда и стабильность на валютном рынке страны. Итоги работы экономики Беларуси за первые три месяца нынешнего года озвучили 18 апреля в правительстве.

Объем ВВП вырос на 0,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хорошими показателями отметились и белорусские предприятия. Положительное влияние во многом оказал растущий внешний спрос. Только экспорт товаров за первый квартал увеличился на 19%. В целом экономика вышла на уровень прогноза первого полугодия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Калийный комбинат очень хорошо сработал. Уже пошла по договоренности российская нефть, есть загрузка нефтеперерабатывающих предприятий. Это дало рост промышленности. Негосударственные предприятия дали более быстрый рост, сельское хозяйство выросло больше, чем на процент. То есть те параметры, которые мы закладывали, выполняются. Поэтому ВВП 100,3%.

Кроме того, в экономике достигли роста реальной заработной платы. При этом, как отметили в правительстве, чтобы получить зарплату в тысячу рублей, нужно производить больше товаров и поставлять их на экспорт. Это задача на ближайшее будущее.