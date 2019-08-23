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Минфин оценивает платежи по госдолгу в 2020 году на уровне 3,5 млрд долларов

23 августа 2019 16:57
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Новости Беларуси. Минфин спрогнозировал объем платежей по госдолгу на будущий год. Специалисты подсчитали, что понадобится 3,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около миллиарда будет покрыто налогами, а оставшуюся сумму придется рефинансировать. Основным инструментом в данном случае должен стать выпуск еврооблигаций.

В настоящее время наблюдается хороший спрос на отечественные ценные бумаги. Доверие к ним растет, число желающих приобрести существенно увеличивается, а значит, снижается стоимость заимствований при одновременном увеличении сроков размещения. В правительстве говорят, что если такая тенденция сохранится, то поставленные задачи будут решены.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий

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