Минэкономики: административной нагрузки на бизнес будет ещё меньше

Новости Беларуси. Административной нагрузки на бизнес станет еще меньше. По данным Минэкономики, в 2022 году из перечня исключили 101 административную процедуру. На треть сократилось число проверок и мониторингов субъектов предпринимательской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году профильное ведомство планирует завершить работу по оптимизации административной нагрузки на бизнес. Часть процедур переведут в цифровое поле, в том числе лицензирование. Государство поддержит малый бизнес и в вопросах кооперации с крупными производителями.

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