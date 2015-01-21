Мэр Минска Андрей Шорец 21 января встретился с работниками и руководством холдинга «Интеграл»

Новости Беларуси. Куда экспортируется продукция холдинга «Интеграл» и почему сложно найти новые рынки сбыта? Эти и другие вопросы 21 января обсудил мэр Минска Андрей Шорец с руководством и работниками этого крупного и известного еще с советских времен НПО.

Белорусские микросхемы прочно закрепились на рынках близких и далеких стран. В структуре экспорта – Россия, Индия, Китай и Южная Корея. Чуть меньше, но все же покупают нашу продукцию и европейские страны.

Однако, по словам специалистов, с каждым годом становится все тяжелее удерживать завоеванные позиции. Андрей Шорец посоветовал выпускать продукцию не только спецназначения для военно-промышленного комплекса, но и развивать другие направления. В первую очередь поставлять микросхемы производителям отечественной бытовой техники.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Основной упор – это электроника двойного назначения, «оборонка». Но вместе с тем не занята ниша бытовой техники. Важно, чтобы таких предприятий в городе было как можно больше и город поддерживал. В том числе газопоршневые агрегаты, которые установлены здесь, на предприятии, за счет бюджета Минска, профинансированы.

В ходе встречи уделили внимание и вопросам развития Минска. В адрес мэра поступило более десятка вопросов. Работники предприятия интересовались строительством жилья в столице и сносом частного сектора в городе, а также переносом промышленных предприятий за пределы Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Сделаем основной упор на освоение площадки в Руденске. В связи с тем, что там есть достаточно серьезные мощности по электроэнергии, по теплу, по воде, будем создавать площадки с инфраструктурой в Руденске как для развития производства, будем вносить предложения, чтобы выгодно было переносить производство туда, так и будем строить жилье.