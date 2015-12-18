Масштабный монтаж оборудования на Белорусской АЭС начнется в 2016 году

Новости Беларуси. Масштабный монтаж оборудования на Белорусской АЭС начнется уже в 2016 году. На днях в Островец доставят корпус реактора, который отправили из российского Волгодонска.

О том, что это самый масштабный совместный проект, говорили и президенты Беларуси и России во время недавнего визита Александра Лукашенко в Москву. Ядерное топливо для Белорусской АЭС также будет поставлять российская компания. В целом строительство атомной станции проходит согласно графику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Бондарь, главный инженер РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Сделано многое, а главное, что план 2015 года выполнен. И по поставкам оборудования, и в части строительно-монтажных работ. Стройка идет по графику. И самое главное, что основные направления, которые обеспечивают ввод энергоблоков (первого – в ноябре 2018 года, и второго – в июле 20120-го) выдерживаются.