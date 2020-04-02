МАРТ открывает телефонную линию по вопросам наличия товаров и существенного роста цен

Для мониторинга и оперативного реагирования на значительное повышение цен на товары и услуги ведомство открывает специальную телефонную линию. Позвонив по номеру, который вы видите ниже, можно сообщить о существенном повышении стоимости или отсутствии каких-либо товаров на отдельно взятом торговом объекте.

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в сложившейся непростой ситуации усиливает контроль за потребительским рынком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать телефонная линия будет по будням. В соответствии с законодательством, поступившие на нее звонки не будут регистрироваться в канцелярии и письменные ответы на них отправляться не будут.

1 апреля Совмин принял постановление, согласно которому рост цен на товары и услуги не должен превышать 0,5 % в месяц.