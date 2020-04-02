МАРТ открывает телефонную линию по вопросам наличия товаров и существенного роста цен

Новости Беларуси. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в сложившейся непростой ситуации усиливает контроль за потребительским рынком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для мониторинга и оперативного реагирования на значительное повышение цен на товары и услуги ведомство открывает специальную телефонную линию. Позвонив по номеру, который вы видите ниже, можно сообщить о существенном повышении стоимости или отсутствии каких-либо товаров на отдельно взятом торговом объекте.