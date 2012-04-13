Лукашенко: Чтобы к осени в Столинском районе был логистический центр или перерабатывающее предприятие

Новости Беларуси. На земле должен работать наиболее эффективный собственник. Тема развития фермерских хозяйств и активного привлечения в отрасль частника стала одной из центральных в рабочей поездке президента Александра Лукашенко по Брестской области.

Глава государства побывал в Столинском районе. Регион богат высокоплодородными почвами, на которых местные жители выращивают овощную продукцию в больших объемах. При этом фермеры зачастую сетуют на то, что им выделяется мало земли.

Президент дал поручение к осени решить вопрос не только земельный, но также со скупкой и переработкой купленной у фермеров продукции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Приехал из России какой-то человек и говорит: «Вот я тебе даю столько. Хочешь – бери, хочешь – отдавай, хочешь– не отдавай». А ему что остается делать? Через сутки это уже не огурец. И он по дешевке отдает эти огурцы. Почему мы не можем у них взять эту продукцию по нормальной цене, не обижая людей, и поставить на общий рынок?

Во-вторых, переработать и экспортировать.

В-третьих, я повторяю: людям создать переработку здесь. Может, с их участием и так далее. Пусть они сами переработают, продадут и поделят прибыль.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Есть поручение городу Минску здесь делать логистический центр. И в основном и переработку, и поставку на Минск отсюда вести.

Александр Лукашенко:

Когда это будет сделано?

Михаил Русый:

Поручение Михаил Владимирович подписал, Ладутько. Я думаю, что в течение года это будет сделано.

Александр Лукашенко:

Значит, поручение Мясниковичу и Ладутько, чтобы к осени здесь был логистический центр или перерабатывающее предприятие. Меня это не интересует. Но чтобы проблема для ольшанцев раз и навсегда была снята. Тут огромная территория. Они засыпят продукцией страну. Надо лук – на тебе лук, надо помидор – сделают помидор, надо огурец – сделают огурец. Притом это надо поощрять и поддерживать.

Глава государства посетил агрогородок Ольшаны, ознакомился с благоустройством Столинского района, а также с развитием СПК «Новая Припять», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь шла также о ходе посевной и выполнении поручений по обеспечению хозяйств отечественными семенами кукурузы.

Продолжение получила и начатая накануне в Гомельской области тема реконструкции животноводческих комплексов. Как известно, каждое хозяйство, по поручению президента, обязано за свой счет в этом году построить или отремонтировать по ферме. Александру Лукашенко продемонстрировали возможности одного из реконструированных помещений.

Леонид Маринич, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Александр Григорьевич, к октябрю-ноябрю работы по реконструкции будут завершены.

Александр Лукашенко:

Ферма должна быть вот такой. Пускай она меньше будет, но она должна быть вот такой: заасфальтирована, забетонирована, ворота как ворота, отделана нормально. Это не просто, что где-то что-то покрасить. Это должна быть технологически нормальная ферма.