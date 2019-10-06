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«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии

06 октября 2019 19:10
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Новости Беларуси. Белорусский продуктовый оазис в самом центре Еревана. Продавец Рептик рассказывает о березовом соке, который в Армении записали в настоящие чудеса гастрономии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии-1

«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии-3

А еще в Ереване с легкой подачи белорусов распробовали клюкву в сахаре и другие изыски.

«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии-6

Алеся Лесникова, генеральный директор Армяно-белорусского торгового дома «Ар-Бе»:
Когда только-только открылись, что такое ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались. Для них это было – «Что это?». Даешь пробовать, люди покупают, довольные возвращаются, еще просят.

«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии-9

Вот и Маринэ пришла в магазин пополнить домашние запасы. Хозяйка покупает нашу соль уже 7 лет, и этот продукт ни разу не испортил вкус армянских блюд.

«Ливерка, зельц, кровяная колбаса – люди просто пугались». Армяне записали белорусские продукты в чудеса гастрономии-12

Соли на прилавках мы не нашли. Ее элементарно разобрали. Но перебоев с поставками нет, так что следующая партия – уже в пути.

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# Продукты питания # Экономика # Алеся Лесникова # Фотофакт

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