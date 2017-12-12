Линии электропередач для Островецкой АЭС прокладывают на территории Молодечненского района

Новости Беларуси. Связаны одной сетью. Сейчас уже созданы «коридоры» под высоковольтные опоры. На некоторых участках начали монтировать провода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Связаны одной сетью. Сейчас уже созданы «коридоры» под высоковольтные опоры. На некоторых участках начали монтировать провода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Часть ЛЭП – на открытых территориях, часть – в лесных массивах. Чтобы не тратить хороший лес, линии проведут через те участки, которые пострадали от короеда и которые все равно надо было расчищать. К слову, заготовленную древесину отправляют на переработку.
Виталий Демеш, заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Молодечненский лесхоз»:
Протяжённость участка лесного массива составила около 4 километров. Примерная площадь примерно 20 гектар. Заготовлено 1900 кубометров древесины. Прокладка маршрута данной линии осуществляется минимальным прохождением через лесной массив, чтобы максимально сберечь лесные угодья.
Всего для нужд будущей электростанции проложат более тысячи километров новых линий электропередач. И еще около 700 километров – модернизируют существующих.