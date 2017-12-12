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Линии электропередач для Островецкой АЭС прокладывают на территории Молодечненского района

12 декабря 2017 14:23
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Новости Беларуси. Связаны одной сетью. Сейчас уже созданы «коридоры» под высоковольтные опоры. На некоторых участках начали монтировать провода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Линии электропередач для Островецкой АЭС прокладывают на территории Молодечненского района-1

Часть ЛЭП – на открытых территориях, часть – в лесных массивах. Чтобы не тратить хороший лес, линии проведут через те участки, которые пострадали от короеда и которые все равно надо было расчищать. К слову, заготовленную древесину отправляют на переработку.

Линии электропередач для Островецкой АЭС прокладывают на территории Молодечненского района-3

Виталий Демеш, заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Молодечненский лесхоз»:
Протяжённость участка лесного массива составила около 4 километров. Примерная площадь примерно 20 гектар. Заготовлено 1900 кубометров древесины. Прокладка маршрута данной линии осуществляется минимальным прохождением через лесной массив, чтобы максимально сберечь лесные угодья. 

Линии электропередач для Островецкой АЭС прокладывают на территории Молодечненского района-5

Всего для нужд будущей электростанции проложат более тысячи километров новых линий электропередач. И еще около 700 километров – модернизируют существующих.

Линии электропередач для Островецкой АЭС прокладывают на территории Молодечненского района-7

 

Линии электропередач для Островецкой АЭС прокладывают на территории Молодечненского района-10

# Экономика # АЭС в Беларуси # Фотофакт # Виталий Демеш

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