Линии электропередач для Островецкой АЭС прокладывают на территории Молодечненского района

Новости Беларуси. Связаны одной сетью. Сейчас уже созданы «коридоры» под высоковольтные опоры. На некоторых участках начали монтировать провода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Часть ЛЭП – на открытых территориях, часть – в лесных массивах. Чтобы не тратить хороший лес, линии проведут через те участки, которые пострадали от короеда и которые все равно надо было расчищать. К слову, заготовленную древесину отправляют на переработку.

Виталий Демеш, заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Молодечненский лесхоз»:

Протяжённость участка лесного массива составила около 4 километров. Примерная площадь примерно 20 гектар. Заготовлено 1900 кубометров древесины. Прокладка маршрута данной линии осуществляется минимальным прохождением через лесной массив, чтобы максимально сберечь лесные угодья.