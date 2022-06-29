Куда экспортируется белорусская древесина и почему Россия легализовала параллельный импорт?

Экономическая рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 7 РАЗ ВЫРОСЛИ ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКОЙ ДРЕВЕСИНЫ В РОССИЮ. НА ОЧЕРЕДИ АЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Экономическая рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 7 РАЗ ВЫРОСЛИ ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКОЙ ДРЕВЕСИНЫ В РОССИЮ. НА ОЧЕРЕДИ АЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Поставки белорусских пиломатериалов в Россию посредством биржевой торговли увеличились более чем в 7 раз. Во многом это связано с гибкой ценовой политикой отечественных экспортеров, которые сумели оперативно адаптироваться к новой реальности и предложить рынку конкурентоспособную по качеству и стоимости продукцию. Поэтому с учетом текущего уровня цен в Российской Федерации и хорошо налаженного транспортного сообщения между странами это экспортное направление может стать приоритетным наряду с Азией и Ближним Востоком. Помимо этого, вырос экспорт пилопродукции в Азербайджан, активно идут продажи в Китай, Турцию, Израиль, Узбекистан и Грузию.
ЧУЖОГО НЕ НАДО. НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ НЕ СМОГУТ ДОСТАВЛЯТЬ ТОВАРЫ В БЕЛАРУСЬ ДО КОНЦА 2022 ГОДА
Продовольственное эмбарго на товары из западных стран продлено до конца 2022 года. Запрет на ввоз с учетом защиты национальных интересов распространяется на ряд товаров из Европейского союза, Соединенных Штатов, Канады и других стран. С начала года в рамках контрсанкций в Беларуси был ограничен импорт продовольствия из недружественных стран. Ограничения распространялись на мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, орехи, кондитерские изделия и соль.
ГАНЬСУ ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «ВЕЛИКИМ КАМНЕМ». В ЧЕМ ВЫГОДА?
«Великий камень» будет сотрудничать с международным сухопутным портом Ганьсу. Соглашение предполагает налаживание деловых связей в области импортно-экспортных операций, внешней и внутренней торговли, логистики. Международный сухопутный порт Ганьсу – один из девяти приоритетных национальных транспортных хабов Китая. Среди ключевых направлений деятельности – торговля, логистика, сопутствующее финансовое и коммерческое обслуживание.
СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ВВОЗ ТОВАРОВ И ЗАЩИТА ГРАЖДАН. РОССИЯ ЛЕГАЛИЗОВАЛА ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ
В России легализовали параллельный импорт. Теперь кабинет министров сможет определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав. В связи с этим компании, которые без надлежащих лицензий будут ввозить определенные товары в Россию, не будут привлекаться к ответственности. Это позволит снизить цены на импортируемые товары, а также защитить интересы российских граждан в условиях санкций.