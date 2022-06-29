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Куда экспортируется белорусская древесина и почему Россия легализовала параллельный импорт?

29 июня 2022 15:22
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Экономическая рубрика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 7 РАЗ ВЫРОСЛИ ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКОЙ ДРЕВЕСИНЫ В РОССИЮ. НА ОЧЕРЕДИ АЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Куда экспортируется белорусская древесина и почему Россия легализовала параллельный импорт?-1

Поставки белорусских пиломатериалов в Россию посредством биржевой торговли увеличились более чем в 7 раз. Во многом это связано с гибкой ценовой политикой отечественных экспортеров, которые сумели оперативно адаптироваться к новой реальности и предложить рынку конкурентоспособную по качеству и стоимости продукцию. Поэтому с учетом текущего уровня цен в Российской Федерации и хорошо налаженного транспортного сообщения между странами это экспортное направление может стать приоритетным наряду с Азией и Ближним Востоком. Помимо этого, вырос экспорт пилопродукции в Азербайджан, активно идут продажи в Китай, Турцию, Израиль, Узбекистан и Грузию.

ЧУЖОГО НЕ НАДО. НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ СТРАНЫ НЕ СМОГУТ ДОСТАВЛЯТЬ ТОВАРЫ В БЕЛАРУСЬ ДО КОНЦА 2022 ГОДА

Куда экспортируется белорусская древесина и почему Россия легализовала параллельный импорт?-4

Продовольственное эмбарго на товары из западных стран продлено до конца 2022 года. Запрет на ввоз с учетом защиты национальных интересов распространяется на ряд товаров из Европейского союза, Соединенных Штатов, Канады и других стран. С начала года в рамках контрсанкций в Беларуси был ограничен импорт продовольствия из недружественных стран. Ограничения распространялись на мясо, молочную продукцию, овощи, фрукты, орехи, кондитерские изделия и соль.

ГАНЬСУ ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «ВЕЛИКИМ КАМНЕМ». В ЧЕМ ВЫГОДА?

Куда экспортируется белорусская древесина и почему Россия легализовала параллельный импорт?-7

«Великий камень» будет сотрудничать с международным сухопутным портом Ганьсу. Соглашение предполагает налаживание деловых связей в области импортно-экспортных операций, внешней и внутренней торговли, логистики. Международный сухопутный порт Ганьсу – один из девяти приоритетных национальных транспортных хабов Китая. Среди ключевых направлений деятельности – торговля, логистика, сопутствующее финансовое и коммерческое обслуживание.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ВВОЗ ТОВАРОВ И ЗАЩИТА ГРАЖДАН. РОССИЯ ЛЕГАЛИЗОВАЛА ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

Куда экспортируется белорусская древесина и почему Россия легализовала параллельный импорт?-10

В России легализовали параллельный импорт. Теперь кабинет министров сможет определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав. В связи с этим компании, которые без надлежащих лицензий будут ввозить определенные товары в Россию, не будут привлекаться к ответственности. Это позволит снизить цены на импортируемые товары, а также защитить интересы российских граждан в условиях санкций.

# Экономика # Экономика # Фотофакт

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