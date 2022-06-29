Куда экспортируется белорусская древесина и почему Россия легализовала параллельный импорт?

В 7 РАЗ ВЫРОСЛИ ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКОЙ ДРЕВЕСИНЫ В РОССИЮ. НА ОЧЕРЕДИ АЗИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Поставки белорусских пиломатериалов в Россию посредством биржевой торговли увеличились более чем в 7 раз. Во многом это связано с гибкой ценовой политикой отечественных экспортеров, которые сумели оперативно адаптироваться к новой реальности и предложить рынку конкурентоспособную по качеству и стоимости продукцию. Поэтому с учетом текущего уровня цен в Российской Федерации и хорошо налаженного транспортного сообщения между странами это экспортное направление может стать приоритетным наряду с Азией и Ближним Востоком. Помимо этого, вырос экспорт пилопродукции в Азербайджан, активно идут продажи в Китай, Турцию, Израиль, Узбекистан и Грузию.

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