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Кубинцы заинтересованы в поставках новых тракторов BELARUS и модернизации старой техники

07 июня 2022 14:44
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Новости Беларуси. Кубинцы заинтересованы в поставках новых тракторов BELARUS, а также в модернизации техники, которая уже работает на кубинской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские тракторы и комбайны хорошо себя зарекомендовали в непростых климатических условиях Острова свободы.  

Кубинцы заинтересованы в поставках новых тракторов BELARUS и модернизации старой техники-1

Интерес Кубы к нашей технике велик. Еще с советских времен там хорошо известны минские мотоциклы и тракторы. Пришло время обновлять автопарк. В 2021 году предприятие отгрузило на Кубу 283 трактора. Также в планах кубинцев перенимать опыт в производстве техники у наших промышленников.  

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# Беларусь-Куба # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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