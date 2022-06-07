Кубинцы заинтересованы в поставках новых тракторов BELARUS и модернизации старой техники

Новости Беларуси. Кубинцы заинтересованы в поставках новых тракторов BELARUS, а также в модернизации техники, которая уже работает на кубинской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские тракторы и комбайны хорошо себя зарекомендовали в непростых климатических условиях Острова свободы.

Интерес Кубы к нашей технике велик. Еще с советских времен там хорошо известны минские мотоциклы и тракторы. Пришло время обновлять автопарк. В 2021 году предприятие отгрузило на Кубу 283 трактора. Также в планах кубинцев перенимать опыт в производстве техники у наших промышленников.