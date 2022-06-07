Новости экономики за 07.06.2022

Новости Беларуси. Белорусский бизнес получит еще одну меру поддержки в виде сокращения проверок. С чем связано такое послабление и кто будет принимать это решение? О том, каким образом США и Европа продолжают покупать российскую нефть и что происходит с юанями на белорусской валютно-фондовой бирже. С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ СНИЗЯТ НАГРУЗКУ НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В Беларуси приостановят применение увеличенных размеров ставок земельного налога и налога на недвижимость. Это позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики и оставить в обороте предприятий дополнительные денежные средства. Соответствующее решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. Норма будет распространяться на плательщиков, вид экономической деятельности которых включен в соответствующий перечень. Местные власти по просьбе правительства могут убрать повышенные ставки, но это коснется не всех, а лишь определенного бизнеса. Для большинства организаций ставка налога на недвижимость установлена в размере 1 %. То есть, если стоимость капитального строения 250 тысяч белорусских рублей, то налог на недвижимость составит 2 500 в год.

ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ СТАНЕТ МЕНЬШЕ Правительство Беларуси поручило контролирующим органам сократить проверки бизнеса. Внеплановых станет меньше, а их длительность не будет превышать 10 рабочих дней. Решения о проведении выборочных и внеплановых проверок теперь будут приниматься лично руководителем контролирующего органа и под его персональную ответственность. Импортозамещение приобретает особое значение, и бизнес в этой сфере должен получить особые меры поддержки.

БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ СМОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ОТСРОЧКУ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ Белорусские банки смогут предоставлять физическим лицам отсрочку погашения кредитов. Такое решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. Банкам рекомендовано по заявлениям кредитополучателей – физических лиц предоставлять отсрочку погашения потребительских кредитов на полгода, кредитов на финансирование недвижимости – на год с продлением срока погашения кредитов на этот же срок.

ОБОРОТ ЮАНЯМИ НА БВФБ ПРЕВЫСИТ 5 МЛРД ДОЛЛАРОВ В ЭКВИВАЛЕНТЕ В 2022 ГОДУ В 2022 году оборот юанями на Белорусской валютно-фондовой бирже превысит 5 миллиардов долларов в эквиваленте. Торги китайской валютой были запущены 18 марта, и всего за два месяца было совершено более 1 000 сделок на более чем 850 миллионов юаней. У торгов китайской валютой есть хорошие перспективы, так как импортные поставки из западных стран замещаются китайскими и российскими. Биржа предоставляет возможность белорусским компаниям покупать и продавать китайский юань по рыночному курсу, что увеличивает их доходы.