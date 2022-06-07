Прямой эфир

Новости экономики за 07.06.2022

07 июня 2022 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусский бизнес получит еще одну меру поддержки в виде сокращения проверок. С чем связано такое послабление и кто будет принимать это решение? О том, каким образом США и Европа продолжают покупать российскую нефть и что происходит с юанями на белорусской валютно-фондовой бирже.  

С деловым обзором дня Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новости экономики за 07.06.2022-1

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ НА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ СНИЗЯТ НАГРУЗКУ НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ  

В Беларуси приостановят применение увеличенных размеров ставок земельного налога и налога на недвижимость. Это позволит снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики и оставить в обороте предприятий дополнительные денежные средства. Соответствующее решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. Норма будет распространяться на плательщиков, вид экономической деятельности которых включен в соответствующий перечень. Местные власти по просьбе правительства могут убрать повышенные ставки, но это коснется не всех, а лишь определенного бизнеса. Для большинства организаций ставка налога на недвижимость установлена в размере 1 %. То есть, если стоимость капитального строения 250 тысяч белорусских рублей, то налог на недвижимость составит 2 500 в год.  

Новости экономики за 07.06.2022-4

ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ СТАНЕТ МЕНЬШЕ  

Правительство Беларуси поручило контролирующим органам сократить проверки бизнеса. Внеплановых станет меньше, а их длительность не будет превышать 10 рабочих дней. Решения о проведении выборочных и внеплановых проверок теперь будут приниматься лично руководителем контролирующего органа и под его персональную ответственность. Импортозамещение приобретает особое значение, и бизнес в этой сфере должен получить особые меры поддержки.  

Новости экономики за 07.06.2022-7

БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ СМОГУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ОТСРОЧКУ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОВ  

Белорусские банки смогут предоставлять физическим лицам отсрочку погашения кредитов. Такое решение принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине. Банкам рекомендовано по заявлениям кредитополучателей – физических лиц предоставлять отсрочку погашения потребительских кредитов на полгода, кредитов на финансирование недвижимости – на год с продлением срока погашения кредитов на этот же срок.

Новости экономики за 07.06.2022-10

ОБОРОТ ЮАНЯМИ НА БВФБ ПРЕВЫСИТ 5 МЛРД ДОЛЛАРОВ В ЭКВИВАЛЕНТЕ В 2022 ГОДУ  

В 2022 году оборот юанями на Белорусской валютно-фондовой бирже превысит 5 миллиардов долларов в эквиваленте. Торги китайской валютой были запущены 18 марта, и всего за два месяца было совершено более 1 000 сделок на более чем 850 миллионов юаней. У торгов китайской валютой есть хорошие перспективы, так как импортные поставки из западных стран замещаются китайскими и российскими. Биржа предоставляет возможность белорусским компаниям покупать и продавать китайский юань по рыночному курсу, что увеличивает их доходы.  

Новости экономики за 07.06.2022-13

США И ЕВРОПА ПРОДОЛЖАЮТ ПОКУПАТЬ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ ОБХОДНЫМИ ПУТЯМИ  

США и Европа продолжают покупать российскую нефть обходными путями. Еще в апреле в Bloomberg сообщали, как европейские предприятия преодолевают ограничения: трейдеры торгуют так называемой латвийской смесью из разных сортов нефти, где российской менее 50 %. По их словам, Shell не считает это нарушением санкций. Теперь же добавилась индийская российская нефть. В апреле Азия впервые обогнала Европу по закупкам углеводородов из России. Особенно много приобрела Индия: с февраля около 62,5 миллиона баррелей, в три раза больше, чем за тот же период 2021 года. При этом с начала весны поставки нефтепродуктов из Индии в Европу выросли на 30 %, в США – на 43 %.  

Кубинцы заинтересованы в поставках новых тракторов BELARUS и модернизации старой техники. Подробнее здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кубинцы заинтересованы в поставках новых тракторов BELARUS и модернизации старой техники
07 июня 2022 14:44

Кубинцы заинтересованы в поставках новых тракторов BELARUS и модернизации старой техники

Новости экономики за 06.06.2022
06 июня 2022 16:06

Новости экономики за 06.06.2022

Раньше возили из Норвегии. Кто теперь будет поставлять белорусам рыбу и морепродукты?
06 июня 2022 16:01

Раньше возили из Норвегии. Кто теперь будет поставлять белорусам рыбу и морепродукты?