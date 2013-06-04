Крупнейшая Международная выставка «Белагро-2013» открылась в Минске

Новости Беларуси. Современный аграрный бизнес. В Минске открылась крупнейшая Международная выставка «Белагро-2013». Участниками масштабного форума стали более 400 зарубежных компаний из двух десятков стран.

Экспозиция традиционно развернулась на двух площадках: в столице и Минском районе. Причем в 2013 году выставка в Футбольном манеже проходит в новом формате. Здесь представлено современное оборудование от ведущих мировых производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Достижения АПК сегодня несомненны. Мы имеем очень высокий показатель перерабатывающей промышленности, которые отвечают интересам нашей страны. Он обеспечен продовольственной безопасностью. По крайней мере сегодня обеспечивает серьезные поступления в валютные резервы нашей республики.

Стоит задача к 2015 году выйти на более высокую планку – 7 млрд долларов. Поэтому сегодня мы представляем свою продукцию на этом аграрном форуме.

Традиционная церемония и дружественное приветствие. В стенах Футбольного манежа - сотни компаний. С демонстрацией продукции и современного оборудования. Только в прошлом году «Белагро» посетители представители аграрных ведомств свыше 30 стран и более 50 тысяч специалистов. Этот год исключением не станет. Что неудивительно.

Беларусь — аграрная республика. И постоянно развивающаяся. Только в прошлом году экспорт вырос до 120%. А поступления составили 5 млрд. долларов. На 2015 год цифра должна вырасти до 7. Продукция-то действительно конкурентоспособная.

Надежда Котковец, директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии:

В России позитивные отзывы о белорусском продовольствии. Там, где бренд «белорусское», оно всегда покупаемо.

Кайрат Искаков продажей сельскохозяйственной техники занимается уже не первый год. Из Казахстана прямиком на форум. Говорит, что пропустить смотр белорусских достижений просто не мог. Есть здесь и бизнес-интерес.

Кайрат Искаков:

У нас есть интерес в тепличных хозяйствах, в оборудовании для животноводства.

О преимуществах белорусской продукции на внешних рынках говорят и сами производители.

Наталья Подлесных, генеральный директор предприятия по производству хлебобулочных изделий:

Главное преимущество нашей продукции, как и всей продукции, которая производится в РБ, - это натуральность, соблюдение традиционных технологий.

417 компаний из 18 стран мира. Что и говорить, «арифметика» внушительная. Традиционно «Белагро» — это не просто смотр достижений сельскохозяйственной отрасли, но и такие «демонстрационные ноу-хау». Например, в определении «Чемпиона вкуса» поучаствовать может каждый желающий.

Попробовать достижения белорусской пищевой промышленности «на вкус» в эти дни не проблема. Множество дегустаций и рекламных акций. К слову, организаторы выставки устроили отечественной продукции настоящий экзамен.

К слову, традиционно агропромышленная неделя оккупирует сразу две площадки. На Гастелловском поле целый день идут последние приготовления. В преддверии торжественного открытия.