Кредиты на жилье в Беларуси вернутся, МФО приструнят, деноминации в 2014 году не будет

Новости Беларуси. Деноминацию в 2014 году году в Беларуси проводить не планируют. Об этом заявила глава Нацбанка Надежда Ермакова, отвечая на вопросы граждан во время прямой телефонной линии в газете «Звязда». Тем, которые прозвучали сегодня, оказалось немало. Это и кредитование жилья, и привлекательность процентных ставок по вкладам для населения.

Слухи на финансовом рынке будоражат людей. Вот под новый год наметился отток рублевых вкладов. Небольшой. Процентные ставки по ним колеблются в пределах 45%. Регулятор провел мониторинг — ситуация не критична. Кто-то совершает покупки перед праздниками, кто-то просто переводит рублевые вклады или тратит сбережения на недвижимость.

Все чаще можно увидеть объявления об экспресс-кредитах. Мол, нужен только паспорт и никаких справок. Многие попадаются на удочку «быстрых», но в итоге дорогих денег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Мы подготовили проект Указа Президента. Сейчас он находится в Администрации. Надеемся, что до конца года он будет подписан и тогда Национальный банк станет регулятором таких микрофинансовых организаций, и тогда мы сможем их приструнить

Деноминация в 2014 году не планируется. Это, по сути, техническая процедура, которая позволяет сократить денежную массу. Пока инфляция превышает 10 процентов, «убирать нули» с купюр преждевременно.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Условием для деноминации должна быть инфляций хотя бы с 1 цифрой (ниже 10), а у нас пока еще с двумя, потому что сразу цены подрастут и снова масса денег увеличится для обслуживания этих цен. Т.е. смысла не будет, надо будет снова деньги эти менять спустя время. А отпечатать их дорого стоит.

В последнее время крупные банки приостановили кредитование жилья. Да и в целом на квадратные метры доступны только «дорогие деньги». В 2014 году кредитование возобновят.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Проценты будут зависеть от того, какая ситуация сложится в экономике. Если экономика будет хорошо работать, если продукция будет не на склад ложиться, а продаваться, деньги будут возвращаться на предприятия. Предприятия смогут и кредиты обслуживать. Тогда, конечно, будут снижаться процентные ставки, у предприятий будет меньше спрос на них.

В целом стабильность на финансовом рынке будут зависеть от того, как сработала экономика. А значит от каждого кто делает свой вклад в ВВП Беларуси.