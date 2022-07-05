Кредитование в Беларуси оживает. Белорусский рубль по популярности обогнал валюту

По кредитам ставки в белорусских рублях достигают 22,7 %, в долларах – 8,98, а в российских – 21,04. В приоритете все так же – короткие займы. Общий объем средств, выданных юридическим лицам в национальной и иностранной валютах, с января по май составил почти 40 миллионов рублей, а это на 12,7 % больше, чем за аналогичный период 2021-го. При этом если в 2021 году объем кредитной задолженности снижался, то в 2022 году – опять начал расти. Еще год назад больше половины выдаваемых кредитов приходилось на иностранную валюту, сегодня же в лидерах — белорусский рубль. Время показало, что главный риск валютных обязательств – курсовые разницы, которые могут существенно повысить конечную стоимость финансирования, создавая тем самым угрозу для финансовой стабильности предприятия.

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